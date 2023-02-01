Gazprom'un Avrupa'ya verdiği gazın miktarı yüzde 20 artacak

İstanbul’da yaşayan Aylin Altaner sıfır kilometre bir araç aldı ancak aldığı araç birkaç ay içerisinde defalarca arıza yaptı. Aracını yetkili servise götürdüğünde de beklemediği bir tepki ile karşılaştı. İddiasına göre kendisinin yeni sıfır araç talebi reddedildi. Ardından da arızalı çıkan aracın motoru söküldü. Yeniden takmak için de ekstra ücretler istenince olay yargıya taşındı.