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Hayat

Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: Motoru arka koltukta teslim ettiler

İstanbul’da yaşayan Aylin Altaner sıfır kilometre bir araç aldı ancak aldığı araç birkaç ay içerisinde defalarca arıza yaptı. Aracını yetkili servise götürdüğünde de beklemediği bir tepki ile karşılaştı. İddiasına göre kendisinin yeni sıfır araç talebi reddedildi. Ardından da arızalı çıkan aracın motoru söküldü. Yeniden takmak için de ekstra ücretler istenince olay yargıya taşındı.

09:56 . 1/02/2023 Çarşamba
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Aldığı araçta yaşanan arızalar nedeniyle bin pişman olan Aylin Altaner, olayı yargıya taşıdı.

Aldığı araçta yaşanan arızalar nedeniyle bin pişman olan Aylin Altaner, olayı yargıya taşıdı.

Sıfır kilometre olarak aldığı araçta yaşanan sorunlar şaşkına çevirdi. İstanbul’da yaşayan Aylin Altaner sıfır kilometre aldığı aracında ortaya çıkan problemler nedeniyle adeta isyan etti. Sıfır aldığı araç defalarca arıza yapan Altaner aracını yetkili servise götürdü ancak aracını geriye motoru arka koltuğa konulmuş şekilde geri aldı. Yılan hikayesine dönen servis bilmecesi Altaner’in kendi deyimiyle trajikomik bir hal aldı. Sürekli yolda kalan mağdur kadın sıfır araç aldığına bin pişman oldu.

‘BENİM ARABAMIN MOTORU ARKA KOLTUKTA’

Aylin Altaner başına gelenleri ATV Ana Haber’e şu sözlerle anlattı: “Benden kaynaklanmayan bir arıza nedeniyle bunun cezası bana kesilemez. Benim arabamın motoru arka koltukta ve bagajda bir an motorlu taşıtlar vergisini ödemem gerekiyor mu diye de düşündüm ama ödedim.

Motor söküldü akabinde geri dönüş yaptılar ve bu motorun tamamen değiştirilmesi gerekiyor dediler. Ben de tabi ki henüz yeni almış aldığım böyle bir arabada bu tarzda büyük bir onarımı kabul etmeyeceğimi arabanın değerinin düşeceğini söyledim ve sıfır arabayla değişim talep ettim. Böyle bir değişimi kabul etmediler.”

MOTORU SÖKTÜLER GERİ TAKMAK İÇİN PARA İSTEDİLER’

Yetkili servis yürür halde aldığı arabayı motorunu arka koltuğa koyarak teslim etti. Aracın motorunu arka koltukta teslim alan Altaner sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Motorun değişimini kabul etmezsem benden ücret alarak bu toplama işlemini yapacaklarını söylediler. Yani motoru söktüler geri takmak için de para istediler.”

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Servis iddiaya göre hiçbir uzlaşma yoluna yanaşmayınca olay yargıya taşındı. Avukat Ayliz Korkmaz da müvekkilinin yaşadıkları için yaptığı açıklamada “Normalde yürür vaziyette teslim aldıkları aracı aldıkları şekilde de teslim etmeleri gerekir. Ancak burada hukuksuz olarak talep edilen aracı söktükten sonra tekrardan monte için bir işçilik bedeli çıkarmış olmaları. Burada tüketicinin en büyük hakkı böylesi bir motor ayıbında aracını ayıpsızı ile değiştirilmesini talep etmektir. Yani yenisi ile değiştirilmesini talep etmesidir. Sadece motor değiştirilmesini dikte etmek tabi ki burada asla kabul edilebilecek bir yöntem değildir” ifadelerini kullandı.



#istanbul
#Aylin Altaner
#Ayliz Korkmaz
1 saat önce
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Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: Motoru arka koltukta teslim ettiler
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