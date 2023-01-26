Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek

"Arabam orada bir hafta kaldı ve bir arıza bulunamadığı söylendi. İstanbul'a döndüğümde arabayı satın aldığım servise teslim ettim. Arızanın bulunması için motoru söktüler. Motorun su kaçırdığı ortaya çıktı. Garanti kapsamında motorun değiştirilmesini önerdiler fakat ben sıfır araçta bu onarımı kabul etmeyeceğimi söyleyip, yenisiyle değiştirilmesini istedim, reddedildi. Daha sonra tüketici mahkemesi için yol açıldı. Maalesef uzlaşma sağlanamadı. Araba, motoru sökülmüş ve arka koltuğa konulmuş vaziyette bana teslim edildi. Çekiciyle aracı otoparka aldım. Arabam var ama kullanamıyorum, otoparkta duruyor. Mahkemeden sonuç bekliyorum."