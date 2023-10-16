Gazze’de ekonomik işgal de var

Yıllardır İsrail ablukası altında yaşamak zorunda kalan ve yaşamının genelini yurt dışından gelen yardımlarla sürdürmek zorunda kalan Gazze ekonomisi, son saldırılar sonrasında yeni bir darbe yedi. İsrail’in yoğun bombardımanı sonrasında yıkılan evler, iş yerleri ve üretim tesisleri yıllardır olumsuz yaşam şartlarıyla mücadele eden Gazzelileri daha da zorlayacak. Ancak, abluka ve son günlerdeki süren çatışmalarla ekonomik olarak şehir çok daha kötü durumda.

GAZZELLİNİN CAN SİMİDİ BALIKÇILIK ÖLDÜ

Dünya, bir süredir birçok insanın hayatını kaybettiği İsrail-Filistin Savaşı’na odaklandı. İsrail’in insanlık dışı uygulamalarla Gazze’ye saldırılar düzenlemesi şehrin ekonomisine de büyük zararlar veriyor. Gazze'nin temel ekonomik faaliyetleri küçük ölçekli sanayi, tarım ve işçilik olarak sıralanıyor. Son yıllarda İsrail’in yeni yerleşim politikaları yüzünden bölgenin tarım alanları azaldı. Son savaşın Gazze tarımını tamamen vurmasından endişe ediliyor. İsrail, Gazze'den gelen Filistinlilerin bölgeyi serbestçe geçmelerini engellemenin yanı sıra, Filistin topraklarında ve sularında askerî yasak alanlar veya tampon bölgeler gibi ciddi erişim engelleri uygulayarak Gazze Şeridi'ndeki hareketlere kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamaların uygulanmasından en çok etkilenen gruplardan ikisini, bu sularda ve topraklarda yaşayan, çalışan Filistinli balıkçı ve çiftçi toplulukları oluşturuyor.

YOKSULLUK YÜZDE 61’İN ÜZERİNDE

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, İsrail'in 2007'den itibaren uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yoksulluk yüzde 61'in üzerine yükseldi. Örgüt, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu bölgedeki işsizlik oranının 2022 sonunda yüzde 47 civarında olduğunu ifade ediyor. Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.

GÖÇ OLAĞAN SEVİYEDE

İsrail ablukasının beraberinde getirdiği zor ekonomik koşullarca tetiklenen göç olgusu, kimi Gazzelilerden destek bulurken kimileri bölgeden Avrupa ülkelerine artan göç oranlarına kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Uzmanlar, bölgedeki gençlerin Avrupa göçünün son aylarda artış gösterdiğini ifade ederken, Gazze'deki yetkili makamlar, göç oranlarının yıllık ortalamalara göre olağan seviyede olduğunu belirtiyor. Bölgeyi tamamen terk eden göçmenlerin sayısıyla ilgili henüz resmi bir veri bulunmuyor.

Abluka içme suyu erişimine izin vermedi

2022 senesinde de İsrail saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi, konuttan içme suyuna, tedavi imkanlarından temel geçim kaynaklarına pek çok alanda insan hakları ihlalleriyle karşı karşıyaydı. Filistin’deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, “2022 yılı Gazze Şeridi’ndeki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekliği” temalı bir rapor hazırladı. Bu raporda, Filistinlilerin su kaynaklarına erişiminde sıkıntılar yaşadığı ve işsizliğin her geçen gün arttığı ifade edildi.







