Gece lojistiği dönemi

Büyükşehirlerde şehir içi yollar gündüz saatlerinde adeta durma noktasına geliyor. Bu soruna çözüm olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde şehir içi lojistik trafik akışının gece saatlerine kaydırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Şehir içerisindeki lojistik yüklerin gece saatlerine yönlendirilmesiyle trafik yoğunluğu düşerken, lojistik süreçlerde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor.Gece lojistik sisteminin devreye alınmasıyla birlikte, lojistikte kullanılan araçlar daha serbest hareket edebilecek.

Bu sürede bekleme, kuyruk ve dur-kalk gibi ekstra zaman kayıpları azalacak. Yük daha kısa sürede teslim edilerek maliyetlerde azalma sağlanacak. Özellikle hal-depolama tesisleri, büyük fabrikalar gece lojistiğine göre altyapısını hazırlayacak. Dinlenme yerleri, gece aydınlatmaları, ışıklandırma yapılacak.Araçların daha akıcı hareket etmesi lojistik operasyonların süresini kısaltacak ve işletme maliyeti ve gecikme riski düşecek.

Öte yandan, büyük kentlerdeki trafik yoğunluğu azaldıkça hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için güvenlik artacak. Emisyon ve gürültü gibi etkenler de azalacak. Emisyon ve gürültü kirliliğininde de azalma yaşanacak. Bu sayede hem zaman kaybı hem de yakıt tüketimi düşürülecek.Uygulamanın, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun metropollerde pilot olarak başlatılması planlanıyor.