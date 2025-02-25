Gençler eve öncelik veriyor

En değerli yatırımın hala konut olduğunu ifade eden Kumova, “Pandemi sonrası yapılan araştırmaların aksine çalışmamız gösterdi ki yüzde 72,1 gibi önemli bir kesim uygun ödeme koşulları olduğunda konut almak için tasarruf etmeye ve harcamalarını kısmaya hazır. Halkımız kiracı olmaktan ve artan kira fiyatlarından mutsuz. Gençlerimiz, kendi evini satın alma isteğinde geçmişe kıyasla daha da istekli duruma gelmiş bulunuyorlar. Çok değil bundan 5 sene önce gençlere hayatta en çok ne yapmak isterdiniz sorusunda ev sahibi olmak 5’inci sıradayken bu araştırmada ev sahibi olma istekleri ikinci sıraya yükselmiş durumda” dedi.