Gençler eve öncelik veriyor

KONUTDER’in araştırmasına göre gençlerin ev sahibi olma isteği arttı. Ev sahibi olmak 5 sene önce gençler için önem sırasında beşinciyken şimdi ikinciliğe yükseldi. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “Konut, hem güvence hem de bir yatırım aracı olarak görülüyor” dedi.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul’un konut ihtiyacını sosyolojik boyutlarıyla ele alan bir araştırmayla ortaya koydu. “Konut Talebini Belirleyen Mikro Faktörler-İstanbul Örneği” araştırmasının sonuçlarını açıklayan KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova kira fiyatları arttıkça ve konuta sahip olma zorlaştıkça, en az bir ev sahibi olma fikrinin istekler listesinde yeniden ilk sıraya yerleştiğini söyledi.
TASARRUF ETMEYE HAZIRLAR
En değerli yatırımın hala konut olduğunu ifade eden Kumova, “Pandemi sonrası yapılan araştırmaların aksine çalışmamız gösterdi ki yüzde 72,1 gibi önemli bir kesim uygun ödeme koşulları olduğunda konut almak için tasarruf etmeye ve harcamalarını kısmaya hazır. Halkımız kiracı olmaktan ve artan kira fiyatlarından mutsuz. Gençlerimiz, kendi evini satın alma isteğinde geçmişe kıyasla daha da istekli duruma gelmiş bulunuyorlar. Çok değil bundan 5 sene önce gençlere hayatta en çok ne yapmak isterdiniz sorusunda ev sahibi olmak 5’inci sıradayken bu araştırmada ev sahibi olma istekleri ikinci sıraya yükselmiş durumda” dedi.
KİRACI ORANI ARTIYOR
Düşen ev sahipliği oranına vurgu yapan Kumova, 2007’de dar gelirli her 100 kişiden 18’inin kirada otururken bu sayının 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 36,7’ye çıktığını söyledi.
Yüksek faizler konuta erişimi zorlaştırıyor
- KONUTDER'in, 18-50 yaş arasında ve geliri 30 bin liranın üstünde olan kişilerle İstanbul özelinde yaptığı araştırmaya göre, 5 yıl içinde ev almayı planlayanların oranı yüzde 29,1 iken, 5 yıl ve daha uzun sürede ev almayı planlayanların oranı yüzde 55,8 olarak gözlemlendi. Ev alamamanın gerekçesinde ise yüzde 61,6 ile yüksek ev fiyatları ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 49,1 ile kredi faiz oranlarının yüksekliği ve üçüncü sırada yüzde 36,2 ile gelir yetersizliği ön plana çıktı.
Katılımcıların %81’i konut yatırımını mantıklı buluyor
- Araştırmaya katılanların yüzde 81,1’i konut yatırımını mantıklı buluyor. Yüzde 87 gibi bir çoğunluk, çocuğuna veya gelecekte olabilecek çocuğuna bir ev bırakmayı öncelikleri arasına alıyor. İstanbul'da yaşayanlar barınma endişesi duyuyor. Katılımcıların yüzde 79,9’luk gibi önemli bir çoğunluğu kiracı olmanın kendilerini mutsuz ettiğini ve gelecekte barınma noktasında bunun bir sorun teşkil edeceğini söyledi. Gençler ise, konut satın almak için 10 yıldan uzun vadeli borçlanmayı göze alıyor, konut almak için gerekirse arabasını satmayı planlıyor.