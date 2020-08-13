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Ekonomi Gençlerin kariyer rotası dotası değişti Çinde çalışmak moda oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gençlerin kariyer rotası dotası değişti: Çin'de çalışmak moda oldu

Gelişen dünya ile yurt dışında çalışmak gençlerin hayalleri arasında yer alıyor. Eskiden gençler beyin göçü ile ABD veya Avrupa’ya gitmek için çabalıyordu. Şimdi ise dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de çalışmak revaçta olduğunu söyleyen Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çin’de aranan meslekler ve ortalama ücretler konusunda bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in koronavirüs yaralarını hızla sarıp, ekonomiyi canlandıracak adımları peş peşe attığını hatırlatan Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı şu bilgileri verdi:


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Yeni istihdam alanları oluşacak

“Çin, 2030-2050 Stratejik Kalkınma Planı kapsamında dünyanın en gelişmiş ekonomisi olmayı hedefliyor. Bu hedef kapsamında geliştirilmesine karar verilen ana sektörlere bağlı alanlarda yeni istihdam alanları oluşacak. Gençlerimize, ülkenin parlak geleceğine şimdiden hazırlanıp Çin’de kariyer yapmak için harekete geçmelerini öneriyorum.”

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Dil öğrenimi önemi

Çin’de kariyer yapmak isteyen gençlerin ülkeye gitmeden önce temel düzeyinde de olsa dil öğrenmesi gerektiğini vurgulayan İrfan Karslı, “Türkiye’nin ilk Çince eğitim kurumu olan Lotus’u biz hizmete açtık. Şimdiye kadar bu eğitim kurumuzda binlerce kişiye Çince öğrettik. Bize başvuranlara hem dil eğitimi hem de ülkeye gidiş için gerekli tüm konularda danışmanlık vermeye hazırız” diye ekledi.

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Turizm ve otelcilikte eleman ihtiyacı var

Çin’de özellikle turizm ve otelciliği içine alan hizmet sektöründe ciddi ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Karslı şunları söylüyor: “Halihazırda Çin’in önemli otel ve restoranlarında 50 kadar Türk çok önemli pozisyonlarda çalışıyor. Çin’de yaşayan turizmcilerden Alican Aktaş’ın yaptığı araştırmaya göre, Çin’de otelcilik alanındaki maaşlar görevine göre 10 bin RMB’den 21 bin RMB’ye kadar çıkabiliyor. Bu arada 1 RMB’nin yaklaşık olarak 1 TL’ye eşit olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Araştırmaya göre, diğer sektörlerde ortalama maaşlar 8 bin RMB’den başlayıp 18 bin RMB’ye kadar yükseliyor.”

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Z vizesi şart

“Çin ‘e çalışmaya gideceklerin Z vizesi alması gerekiyor” diyen Karslı bu konuda ise şu bilgileri veriyor: “Uzman R vizesi de var. Bu vize, ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzmanlara veriliyor. Çin’de herhangi bir meslek kolunda çalışmak için öncelikle çalışacağınız işyeri ile yapılacak olan anlaşmanıza istinaden Çin’deki resmî kurumlara çalışma izin başvurusu yapılmalı. Başvuracakların evraklarını Çince’ye çevirip, gerekli valilik onayının alınmasında yardımcı oluyoruz.”

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