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Ekonomi

Gıda Perakendecileri Derneği'nden sosyal medyadaki 'zam' iddialarına yalanlama

Gıda Perakendecileri Derneği, bazı sosyal medya hesaplarında fiyat artışına ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

09:48 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Dernekten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının tüketiciyi bilgilendirme söylemi adı altında, özellikle fiyat artışına dair aslı olmayan haberler yaptığı aktarıldı.

Bu yolla art niyetli girişimlerde bulunulduğu duyumlarının alındığı kaydedilen açıklamada,
"Yapılan paylaşımların içeriği ve sıklığı da bu girişimin niyetini doğrulamaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"
ifadeleri kullanıldı.



#fiyat artışı
#Gıda Perakendecileri Derneği
#iddiaları
39 dakika önce
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