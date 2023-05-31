Gıda Perakendecileri Derneği'nden sosyal medyadaki 'zam' iddialarına yalanlama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespit çalışmaları için saha araştırmalarını sürdürüyor. 5 Haziran tarihinde TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında olacak. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile yüzde 30-35 arasında artmasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.