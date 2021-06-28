Gökçeada’da enerji yeşile dönüyor: Ada kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

Gökçeada, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya hazırlanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin (UEDAŞ) Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçireceği “Gökçeada Enerjin Yeter” Sanal Güç Santrali Projesi'yle adanın elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak ve karbon ayak izini sıfırlanacak. Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden 19 ortağın yer aldığı Sanal Güç Santrali Projesi'nde, (VPP4Island) UEDAŞ’ın paydaşları Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması da bulunuyor. AB Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçirilecek projenin 7,2 milyon avro olan toplam maliyetinin yüzde 70’i AB tarafından finanse edilecek. Fransa’daki Marsilya Üniversitesi'nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması planlanıyor.

REKLAM

DEPOLAMA TESİSİ KURULUYOR

Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek proje kapsamında Gökçeada’da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Açılış töreninde konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, “Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ergüneş, “Adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak” diye konuştu.

Hedef 7 bini aşkın abone