Gökçeada’da enerji yeşile dönüyor: Ada kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

Gökçeada, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya hazırlanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin (UEDAŞ) Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçireceği “Gökçeada Enerjin Yeter” Sanal Güç Santrali Projesi'yle adanın elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak ve karbon ayak izini sıfırlanacak. Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden 19 ortağın yer aldığı Sanal Güç Santrali Projesi'nde, (VPP4Island) UEDAŞ’ın paydaşları Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması da bulunuyor. AB Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçirilecek projenin 7,2 milyon avro olan toplam maliyetinin yüzde 70’i AB tarafından finanse edilecek. Fransa’daki Marsilya Üniversitesi'nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması planlanıyor.
DEPOLAMA TESİSİ KURULUYOR
- Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek proje kapsamında Gökçeada’da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Açılış töreninde konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, “Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ergüneş, “Adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak” diye konuştu.
Hedef 7 bini aşkın abone
- Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Gökçeada Enerjin Yeter Projesi kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7 bin 260 abone faydalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada’da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye’deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya’daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek” şeklinde konuştu. Açılışın ardından projenin paydaşları UEDAŞ, Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması’nın katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirildi.