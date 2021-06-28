Ekonomi Gökçeadada enerji yeşile dönüyor Ada kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gökçeada’da enerji yeşile dönüyor: Ada kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

Gökçeada Enerjin Yeter Sanal Güç Santrali Projesi'yle adanın tüm elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor. Uludağ Elektrik tarafından hayata geçirilen projeyle karbon ayak izi sıfırlanacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Gökçeada’da enerji yeşile dönüyor: Ada kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak
İsmail Ergüneş (Sağdan ikinci)

Gökçeada, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya hazırlanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin (UEDAŞ) Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçireceği “Gökçeada Enerjin Yeter” Sanal Güç Santrali Projesi'yle adanın elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak ve karbon ayak izini sıfırlanacak. Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden 19 ortağın yer aldığı Sanal Güç Santrali Projesi'nde, (VPP4Island) UEDAŞ’ın paydaşları Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması da bulunuyor. AB Ufuk2020 programı kapsamında hayata geçirilecek projenin 7,2 milyon avro olan toplam maliyetinin yüzde 70’i AB tarafından finanse edilecek. Fransa’daki Marsilya Üniversitesi'nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması planlanıyor.

DEPOLAMA TESİSİ KURULUYOR

  • Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek proje kapsamında Gökçeada’da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Açılış töreninde konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, “Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ergüneş, “Adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak” diye konuştu.

Hedef 7 bini aşkın abone

  • Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Gökçeada Enerjin Yeter Projesi kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7 bin 260 abone faydalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada’da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye’deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya’daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek” şeklinde konuştu. Açılışın ardından projenin paydaşları UEDAŞ, Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması’nın katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirildi.
Abone Ol Google News
Bahçelievlerde feci ölüm

Bahçelievler'de feci ölüm

​İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti.
LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf

LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf

​Bakan Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.
Türksat 5A göreve başlıyor

Türksat 5A göreve başlıyor

​SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.
Kriptonun kaynağı

Kriptonun kaynağı

​FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler.
Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Ortaya çıkan 22 Nisan 2013 tarihli savunmada, dikkat çeken noktalar bulunuyor.
Yalanda ısrarcı

Yalanda ısrarcı

​Kaynağı özür diledi, Kılıçdaroğlu 'troll' dedi.
Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk

Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor
Yemen halkı sahipsiz

Yemen halkı sahipsiz

Modern dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşanıyor.

Gazze'nin umudu <br>yok olmasın

Gazze'nin umudu
yok olmasın

​Yardımlar kumanyanın ötesine geçmeli.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.
Sınav bitti sıra sonuçlarda

Sınav bitti sıra sonuçlarda

​İki günlük sınav telaşı yerini sonuçları beklemeye bıraktı.
Adım adım normalleşme

Adım adım normalleşme

​1 Temmuz'da tüm iş yerleri açılıyor.
Bir orman <br>işçisi şehit oldu

Bir orman
işçisi şehit oldu

​Hem orman hem yürekler yandı.
Belçika, İtalya ile eşleşti

Belçika, İtalya ile eşleşti

​Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya ile eşleşti.
Vaka sayısında bir ilk

Vaka sayısında bir ilk

Tedbirler ve aşılarla birlikte sayılar hızla düştü.
LGBT'lilerden <br>başörtülülere taciz

LGBT'lilerden
başörtülülere taciz

Sözlü taciz ve hakaretlere tepki yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.