Ekonomi Gümrük kapıları vızır vızır TIR trafiği son 4 ayda 17 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümrük kapıları vızır vızır: TIR trafiği son 4 ayda %17 arttı

Türkiye’nin ihracat rekoru gümrük kapılarında görülebiliyor. Günde ortalama 5 bin 380 TIR’ın çıkış yaptığı 6 gümrük kapısı arı gibi çalışıyor. TIR trafiğinde son 4 ayda %17 artış oldu. Günlük giriş-çıkış kapasitesi 2 bin 200 olan Habur’u 3 Aralık’ta 4 bin 327 TIR kullandı. Avrupa’ya açılan Kapıkule’de sadece Aralık’ta artış %11,4’e ulaştı. Günlük 1376 TIR’la 1250 olan iş hacmi aşıldı. Sarp Sınır Kapısı ise günlük 721 TIR ile kapasitesinin 3 katına ulaştı. Deniz ticaretinde pandemiyle başlayan kriz de TIR yoğunluğunda etkili oluyor.

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Şuaiyp Alabay Yeni Şafak
​Gümrük kapıları vızır vızır: TIR trafiği son 4 ayda %17 arttı ​
TIR trafiğinde son 4 ayda %17 artış oldu.

Türkiye’nin karayoluyla ihracatındaki 6 önemli gümrük kapısı adeta arı kovanı gibi vızır vızır işliyor. Son 4 ayda yüzde 17 artan TIR trafiği Türkiye’nin yeniden ihracat rekoru kıracağına işaret ediyor.

HABUR’DAN GÜNLÜK 4 BİN 372 TIR GİRİP ÇIKIYOR

Türkiye’nin en büyük gümrük kapılarından toplam giriş-çıkış kapasitesi 2 bin 200 olan ve Irak’ın yanı sıra Ortadoğu’ya açılan kapı olarak nitelendirilen Habur Sınır Kapısı 3 Aralık’ta günlük 4 bin 327 TIR’la zirveye çıktı. Yalnızca çıkış yapanlar ise 4 Ekim’de en yoğun seviyeye ulaşarak 2107 TIR’a ulaştı. Ticarete aynı tempoda devam ederek kapasitesinin 2 katı yoğunluğa hizmet veren Habur, 17 milyar dolarlık Türkiye-Irak ticaretinin de can damarı konumunda bulunuyor.

Uzayan kuyruklar ihracatta yeni rekorun habercisi.
Uzayan kuyruklar ihracatta yeni rekorun habercisi.

KAPIKULE’DEKİ TRAFİK %11,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında günlük 1238 TIR çıkışıyla çıtayı yükselten Avrupa’ya ticaretin köprüsü Kapıkule Sınır Kapısı ise Aralık’ta yüzde 11,4 artışla günlük 1376 TIR’la 1250 olan iş hacmini aştı. Kapıkule’deki hareketlilik ise Eylül’de günlük 1175 TIR, Ekim’de 1197 TIR, Kasım’da 1226 TIR ve Aralık’ta 1321 ortalamayla gerçekleşti.

İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
OYNAT 00:18
İhracat arttı TIR kuyrukları uzadı: Kapıkule'de 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor
Türkiye'nin farklı bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu, Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor.

SARP KAPASİTESİNİN 3 KATI İŞLEM YAPTI

Artvin’de bulunan ve Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’nda da günlük 721 TIR geçişiyle hacminin 3 katı TIR'a hizmet verdi. Bu rakam kapasitesi 250 TIR olan Sarp Sınır Kapısı’ndan bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en yüksek geçiş ise 704 TIR geçişiyle 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Sarp Sınır Kapısı Kafkasların yanı sıra Orta Asya’ya da ticaretin enönemli geçiş güzergahında bulunuyor.

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

330 TIR kapasiteli Hamzabeyli 5 Aralık’ta günlük 791 TIR çıkışıyla kapasitesinin üstünde hizmet verirken, 300 TIR kapasiteli İpsala 7 Aralık’ta 296 TIR çıkışı ve 600 TIR kapasiteli Gürbulak ise 1 Aralık’ta 620 TIR çıkışıyla zirveyi zorladı.

HER AY 120 BiN TIR SEFERDE

  • Günlük 5 bin 380 TIR çıkışıyla ihracata son sürat devam eden Türkiye’de aylık 120 bin TIR ürün dünyanın çeşitli noktalarına taşınıyor. Bu rakam yıllık bazda ise 1,5 milyon TIR’ı geçiyor. Karayolundaki trafik artışının diğer bir nedeni ise pandeminin ardından artan navlun fiyatları oldu. Navlun fiyatlarının 2 bin dolarlardan pandemiyle birlikte 20 bin dolara kadar yükselmesinin yanı sıra, konteyner krizi de karayolu taşımacılığını zorunlu kılıyor. Öte yandan tedarik pazarını çeşitlendiren ve Türkiye’yi üretim üssü olarak gören Avrupa’nın siparişlerini artırması da TIR hareketliliğini yükseltiyor.

Habur Sınır Kapısı'nda rekor: TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti
EKONOMİ
Habur Sınır Kapısı'nda rekor: TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti


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