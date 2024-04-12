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Ekonomi

Günübirlik evlerde ‘saatlik’ oyunu

Bayramın gelmesi ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla günübirlik evlere talep arttı. Emlak platformlarındaki ev ilanlarında ise büyük bir manipülasyon yapılıyor. İlanda gösterilen rakamla gerçek fiyat birbirini tutmuyor. Ev sahibi aradaki bu uçurumu ise, 'saatlik ücret, fiyat güncellendi' gibi bahanelerle açıklıyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:17 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
İlana konulan evlerden birinin fotoğrafı
İlana konulan evlerden birinin fotoğrafı

Yaz sezonunun açılması, Ramazan Bayramı’nın da gelmesiyle birlikte tatil için otel rezervasyonları artarken, otelde yer bulamayan vatandaşlar günübirlik evlere yöneldi. Son dönemde birçok düzenlemenin hayata geçtiği günlük evlerde ilan sayısı da buna paralel olarak azaldı. Devletin devreye aldığı yaptırımlar faydalı olurken, evini kiraya veren kişiler daha dikkatli davranmaya başladı. Ancak bunun yanında, müşteri çekmek amacıyla sahte ilan koyan, düşük fiyatlarla vatandaşı manipüle etmek isteyen ev sahiplerinin de sayısı oldukça fazla.


TELEFONDA ÜCRET DEĞİŞİYOR

İlan sitelerine kiralık ev ilanı koyan bazı emlakçılar, aldatma yöntemlerine başvuruyor. İnternette en çok kullanılan emlak platformlarındaki günlük evlere baktığımızda talep edilen ücretlerin piyasa ortalamasının çok gerisinde olduğunu fark ettik. Herhangi bir lokasyonda dairelere baktığımızda günlüğüne 300-500 lira gibi rakamlar gözümüze çarptı. Halbuki kiralık günlük evlerde ortalama ücret 2-3 bin liralardan başlıyor. İlana tıklayıp fiyatı gördüğümüzde hemen satıcıyla iletişime geçtik. Telefonda ise, bu rakamın aslında saatlik olduğunu belirterek, pazarlığa başlıyorlar. Bazıları da rakamın güncel olmadığını yeni ücretin siteye girilmediğini söylüyor.


MARKETTEKİ ETİKET MANTIĞIYLA AYNI DURUM

Bazı emlakçılar düşük fiyatlı ilanla fırsatçılık yaparak müşteri çekmeye çalışıyor. Bayramda son dakika tatil kararı verip yer bulamayan vatandaşlar da kabul etmek zorunda kalıyor. Tüketicinin ilanların ekran resimlerini alıp hakkını araması gerekiyor. Bu durumla ilgili internette çok fazla şikayet bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Günlük olan eve bir fiyat yazıyorsa günlüktür. Aylık ya da saatlik değildir. Tüketici fiyat uyuşmazlığı durumunda ekran görüntüsü alıp, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilir. Etiket fiyat kanuna göre belirtilen fiyatın doğru olması gerekir. Markette alınan bir ürünün etiketinde yazılan fiyat geçerliyse aynı şey internet platformlarındaki ilanlarda da geçerlidir” dedi.


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