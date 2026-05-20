GÜRİŞ, Romanya’da 100 MW/200 MWh batarya depolama tesisini devreye aldı

21:0020/05/2026, Çarşamba
GÜRİŞ, söz konusu yatırımla Avrupa enerji pazarındaki konumunu güçlendirecek.

GÜRİŞ, Romanya’da 100 MW / 200 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) yatırımını tamamlayarak işletmeye aldı. Kapasitesi itibarıyla Romanya’nın en büyük 2. BESS projesi olan tesis, planlanan takvim doğrultusunda rekor sayılabilecek bir sürede tamamlandı. Tesis ayrıca, Avrupa Birliği fonu tarafından desteklenen standalone batarya projeleri arasında hayata geçen ilk ve TEK batarya projesi olma özelliğini de taşıyor.

Elektrik şebekesinin güvenilirliğini ve esnekliğini artırması hedeflenen yatırım; ani arz-talep dengesizlikleri, şebeke arızaları ve pik yük koşullarında hızlı devreye girerek kesinti risklerini azaltacak. Tesis aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin dengelenmesini destekleyerek şebeke stabilitesine katkı sağlayacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek.

Anahtar teslim EPC modeliyle hayata geçirilen tesisin bataryaları HUAWEI tarafından sağlandı.

GÜRİŞ, söz konusu yatırımla Avrupa enerji pazarındaki konumunu güçlendirirken, sürdürülebilir ve güvenilir enerji altyapılarının geliştirilmesine yönelik uluslararası yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

