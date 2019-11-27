Ekonomi Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları sürüyor Güvenlik güçlerindeki MPT-76 sayısı 52 bini geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti

Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları sürüyor: Güvenlik güçlerindeki MPT-76 sayısı 52 bini geçti

MKEK ve Sarsılmaz, yakın zamanda 12 binden fazla MPT-76 teslimatı gerçekleştirdi. Tüfekler, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.

Haber Merkezi AA
​Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlanmıştı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.
​Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlanmıştı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi ve teslimatlar devam ediyor.

Tüfeklerin üretiminde görev alan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, yakın zamanda yeni teslimatlar yaptı.

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 12 binden fazla MPT-76 ile toplam teslimat sayısı 52 bini aştı. Teslimatı yapılan yeni tüfekler Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.

İşte ilk milli piyade tüfeğimiz: MPT-76
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İşte ilk milli piyade tüfeğimiz: MPT-76
Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanıp üretilen ve “G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik" olarak tanımlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın seri üretimine başlandı. İşte yüzde yüz yerli üretim MPT-76'nın özellikleri.

Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlanmıştı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.

  • NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi
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En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi

Etkili menzili 600 metreyi buluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışarak başarısını kanıtladı.

Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.

406 milimetre uzunluğunda namluya sahip, 4,2 kilogram ağırlığındaki silahın, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken uzunluğu 1000 milimetre oluyor.

Dünyanın en iyisi MPT 76
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Dünyanın en iyisi MPT 76
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