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Haksız fiyat artışına şikayet e-Devlet’te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi’nin toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı’ndan da sunulmaya başlandığını bildirdi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haksız fiyat artışına şikayet e-Devlet’te
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi’nin toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı’ndan da sunulmaya başlandığını bildirdi. Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan hizmet verdiğini belirten Koç, vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurguladı.

Ali Taha Koç
Ali Taha Koç

AMACIMIZ VATANDAŞA FAYDA SAĞLAMAK

Koç, e-Devlet Kapısı’na eklenen sistemin sağlayacağı katkıya dikkati çekerek şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler. Vatandaşlarımızın duyarlı olup varsa şikayetlerini iletmeleri bu aşamada çok önemli. Amacımız vatandaşımıza dokunan, faydasına olan hizmetleri e-Devlet Kapısı’na ekleyip vatandaşlarımızla buluşturarak gündelik hayatı kolaylaştırmak.”

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6 binden fazla hizmet sunuluyor

  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Koç, yapılan düzenlemeye aykırı hareket edenlere idari para cezası verildiğini ifade etti. Koç, şunları kaydetti: “e-Devlet Kapısı bugün pek çok işlemin yapılabildiği bir yer. Bugün 6 binden fazla hizmet e-Devlet Kapısı’nda aktif olarak sunulmakta. Amacımız vatandaşın yaşam kalitesini artıracak ve gündelik hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri bu platforma taşıyarak bahsettiğimiz zaman ve mekandan bağımsız kullanımı sağlamak.”

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