Ekonomi Harp ve vazife malülleri ile çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardım ödemeleri başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Harp ve vazife malülleri ile çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardım ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

Haber Merkezi AA
Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.
Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının bugün ödeneceğini belirtti.

Bu yardımdan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını ifade eden Selçuk, "Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. İlköğretim (1-8. sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak." bilgisini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmadan ödeme yapılacağını belirten Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödeneceğini kaydetti.

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Yardım banka şubelerine gönderilecek

Aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için yardımlar aynı şubeye, bu bankalardan almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.

Hak sahiplerinin T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri gerekecek.

Ayrıca hak sahipleri, eğitim-öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine, "https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi" adresinden T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

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