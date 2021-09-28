Havacılıkta zirve: İstanbul Havalimanı 100 milyonu aşkın yolcu ağırladı

Türkiye’nin sadece yolcu taşımacılığı anlamında değil, küresel lojistik ağında önemli bir rol oynamasını sağlayan İstanbul Havalimanı ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nın 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı. Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldığı bilgisi de önceki gün paylaşılmıştı.

Adil Karaismailoğlu

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TÜRKİYE’Yİ AKTARMA MERKEZİ YAPTI

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nda bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığını söyledi. İstanbul Havalimanı’nda 198 bin 46’sı iç hat, 507 bin 940’ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu” diye konuştu.

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HER YERDEN ÖDÜLLE DÖNÜYOR

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor.

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.

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AVRUPA’NIN EN YOĞUNU