Ekonomi Havacılıkta zirve İstanbul Havalimanı 100 milyonu aşkın yolcu ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havacılıkta zirve: İstanbul Havalimanı 100 milyonu aşkın yolcu ağırladı

Türkiye’ye havayolu taşımacılığı ve küresel lojistik alanında çağ atlatan İstanbul Havalimanı, bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin yolcuyla ilk sırada yer alan havalimanı için “Havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Havacılıkta zirve: İstanbul Havalimanı 100 milyonu aşkın yolcu ağırladı
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin sadece yolcu taşımacılığı anlamında değil, küresel lojistik ağında önemli bir rol oynamasını sağlayan İstanbul Havalimanı ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nın 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı. Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldığı bilgisi de önceki gün paylaşılmıştı.

Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

TÜRKİYE’Yİ AKTARMA MERKEZİ YAPTI

  • Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nda bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığını söyledi. İstanbul Havalimanı’nda 198 bin 46’sı iç hat, 507 bin 940’ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı: 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı: 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

HER YERDEN ÖDÜLLE DÖNÜYOR

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor. Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin “World’s Best Awards 2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldı. Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı’na “Yılın Havalimanı” ödülü
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı’na “Yılın Havalimanı” ödülü

AVRUPA’NIN EN YOĞUNU

  • Singapur Changi Havalimanı’nın 93,45 puanla birinci olduğu listede İstanbul Havalimanı 91,17 puanla ikinciliğe yerleşti. Dergi okurlarının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak’ta başlayan oylama 10 Mayıs’ta sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı, Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet vererek ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce açıklanan bu yılın 8 aylık verilerine göre, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.
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