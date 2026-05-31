Havalimanında ‘ücretsiz su’ yaygınlaşıyor

Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra başlayan ücretsiz su uygulaması yaygınlaşıyor. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanına da konulacak.
Uzun yıllardır havalimanlarında özellikle güvenlik kontrol noktalarını geçtikten sonra yüksek fiyatlarla satılan içme sularından şikayet eden yolcular için başlatılan ücretsiz su hizmeti yaygınlaştırılıyor. Daha önce belirli havalimanlarında ve sınırlı noktalarda uygulamaya alınan ücretsiz içme suyu hizmetinin, yolcu konforunu artırmak amacıyla Türkiye genelindeki 58 havalimanının tamamına ulaştırılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında ücretsiz su sebilleri kuruluyor.
14 HAVALİMANINDA KURULUM TAMAMLANDI
Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 14 havalimanında kurulumlar tamamlanırken, 32 havalimanında sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor. Yetkililer, uygulamanın tüm havalimanlarında yaygınlaştırılmasının yanı sıra yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Böylece yolcuların terminal içinde ücretsiz içme suyuna daha kolay erişmesi ve havalimanı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.