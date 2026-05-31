Havalimanında ‘ücretsiz su’ yaygınlaşıyor

Uzun yıllardır havalimanlarında özellikle güvenlik kontrol noktalarını geçtikten sonra yüksek fiyatlarla satılan içme sularından şikayet eden yolcular için başlatılan ücretsiz su hizmeti yaygınlaştırılıyor. Daha önce belirli havalimanlarında ve sınırlı noktalarda uygulamaya alınan ücretsiz içme suyu hizmetinin, yolcu konforunu artırmak amacıyla Türkiye genelindeki 58 havalimanının tamamına ulaştırılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında ücretsiz su sebilleri kuruluyor.