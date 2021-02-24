Ekonomi Havayolu ulaşımını koronavirüs vurdu İki milyar sterlin zarar açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Heathrow Havaalanı 2 milyar sterlin zarar etti

Havayolu ulaşımını koronavirüs vurdu: İki milyar sterlin zarar açıkladı

Yıllık ortalama 80 milyon olan yolcu sayısı 2020 yılında 22 milyona gerileyen İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı'nın geçtiğimiz yıl 2 milyar sterlin zarar ettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Heathrow Havaalanı
Heathrow Havaalanı

Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2020'de 75 yıllık tarihinin en zor yılını yaşayan havaalanının, azalan uçuş ve yolcu sayısı nedeniyle 2 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Açıklamada, havaalanının yılda ortalama 80 milyon olan yolcu sayısının 2020 yılında 22 milyona gerilediği belirtildi.

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İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Heathrow Havaalanı Üst Yöneticisi (CEO) John Holland-Kaye, havaalanının 2023 yılına kadar yeterli nakdinin olduğunu söyledi.

Holland-Kaye, ayrıca İngiltere’de 22 Şubat tarihinde Başbakan Boris Johnson’ın ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının ardından, tatilcilerin bu yaz tatile çıkabileceklerine inandığını söyledi.

İngiliz hükümetinin karantinadan kademeli çıkış planına göre, mayıs ayı ortasından itibaren ülkede karşılıklı uçuşların normale dönmesi öngörülüyor.

Halen yaklaşık 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin aşı işlemlerinin temmuza kadar tamamlanması planlanıyor.

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