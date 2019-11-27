Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan KYK açıklaması Öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borçları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK açıklaması: Öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihin en büyük hazinecilik karını açıklayacağını belirterek 2020'nin ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi sonuçların alınacağını kaydetti. Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Tarihin en büyük hazinecilik kârının açıklanacağını bildiren Albayrak, 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi sonuçların alınacağını kaydetti. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak.

20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.

Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var.

Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz.

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