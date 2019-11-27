Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK açıklaması: Öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Tarihin en büyük hazinecilik kârının açıklanacağını bildiren Albayrak, 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi sonuçların alınacağını kaydetti. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak.

20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.

Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var.

Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz.