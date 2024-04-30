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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz

Dış ticaret açığı, 7 milyar 341 milyon dolara düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

Halil Akkoç
14:25 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Türkiye'nin ihracatı martta 22 milyar 571 milyon dolar oldu. İthalat 29 milyar 912 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, 7 milyar 341 milyon dolara düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5'e yükseldi.

"Dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi."
ifadelerini kullandı.

"Küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz"

Şimşek,
"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz.
" açıklamasında bulundu.
#Mehmet Şimşek
#Dış ticaret
#İhracat
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