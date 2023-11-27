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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:28 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:35 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın gönderisini alıntılayan Bakan Şimşek,
"Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek."
diye konuştu.

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurmuştu.


#Mehmet Şimşek
#Dış ticaret
#Cari açık
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