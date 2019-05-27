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Ekonomi Hızlı uçuşa en hızlı rota; Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızlı uçuşa en hızlı rota; Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, sağladığı zaman, konfor ve tasarruf imkanlarına ek olarak, İstanbul Havalimanı’na ulaşımda en hızlı rota olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi IHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

2016 yılının Ağustos ayında hizmete alınarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevcut ulaşım ağı Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte hızlı uçuşa kolaylıkla ulaştırıyor. Halihazırda konfor, zaman ve tasarruf imkanları sunan köprü ve otoyol, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni yüzü İstanbul Havalimanı’na ulaşımın en hızlı rotası durumunda.

İstanbul’un en uzak kısımlarından olan Kurtköy’den çıkan bir araç otoyol ve köprüyü kullanarak yaklaşık 35 dakikada İstanbul Havalimanına ulaşıyor. Kurtköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin neredeyse 70 km olduğu hesaba katılırsa, yoğun trafikten kaynaklanan fazla yakıt kullanımının da önüne geçiliyor.

Kurtköy’den hareket eden bir araç kesintisiz bir şekilde süren yolculukta km başına ortalama 25 kuruş yakıt harcadığı düşünülürse toplamda 17,50 liralık yakıt masrafı ile havalimanına varıyor.

Köprü geçiş ücretleri

Karayolları genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ücret tarifesi birinci sınıf araçlar için 19,15 TL, ikinci sınıf araçlar için 25,50 lira, üçüncü sınıflar için 47,35 lira, dördüncü sınıflar için 120,20 lira ve beşinci sınıf araçlar için 149, 55 lira olarak işletiliyor.Köprüyü kullanmak isteyen motosikletler ise 13,40 lira ücret ödeyerek geçiş sağlıyor.

Trafikte rahatlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin araştırmasına göre, 2015-2018 yılları arasında, trafikte akıcılığın artması ile birlikte trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31’e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58’den yüzde 48’e geriledi. 2015-2018 yılları arasında İstanbul trafiğinde akşam saatlerindeki belirgin iyileşme, trafik indeks değerlerinde de görüldü.

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