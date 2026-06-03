Hobi olarak başlayıp çilek tüccarı oldular

Kayseri'de yaşayan Fatih ile Ayşegül Korkmaz çifti, kiraladıkları 20 bin metrekare tarım arazisinde yıllık 70 ton organik çilek üretiyor.

DENEME AMAÇLI EKİM YAPTILAR

Tayininin çıktığı Tomarza ilçesinde çilek üretimini öğrenen memur emeklisi Fatih Korkmaz ile eşi sağlık memuru Ayşegül Korkmaz, 2013'te küçük bir araziye deneme amaçlı ekim yaptı. Daha sonra kiraladıkları birçok arazide üretimi yıldan yıla artıran çift, 2026'da kentin farklı noktalarında 20 bin metrekarelik ekim alanına ulaştı. Otomasyonlu sulama sistemi bulunan tarlalarında çilek fidesi de üreten çift, her yıl ortalama 70 ton organik çilek hasadı ile hem kazancını artırıyor hem de sezon boyunca birçok kişiye istihdam sağlıyor.

EMEKLİ OLUNCA ÜRETİMİNİ ÖĞRENDİ

Fatih Korkmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışırken Tomarza ilçesine tayin olduğunu ve burada çilek üretimini öğrendiğini anlattı. Becen, Eğribucak, Hisarcık ve Endürlük mahallelerinde üretim yaptıklarını belirten Korkmaz, "Tarımı seven biriyim. Müşteri problemimiz de yok. Gelip kendileri topluyor.Albion, Monterey, Camarosa, San Andreas çeşidi çilekleri üretiyoruz. Çeşitlerimizin geneli tatlı ve karasal iklime uygun. İyi tarıma kayıtlıyız. Biz zaten organikçiyiz. Hiçbir şekilde pestisit ve buna benzer ilaç katkısı da yok" diye konuştu.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Ayşegül Korkmaz da eşi ile uzun süredir organik çilek ürettiğini, hobi olarak başladıkları bir işte profesyonelleştiklerini söyledi. Evlerinin önünde başlayan bir hikayeyle büyüdüklerini vurgulayan Korkmaz, "Gelen talepler çok güzeldi. Çocukların dalından kopardığı, ailelerin gelip huzur bulduğu, şehir ortamından uzak, onların her gülümsemesini görmek bizim için bir adım oldu" açıklamasına bulundu.







