Ekonomi İhracatta büyük rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıkladı

Ticaret Bakanı Muş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen rakamı duyurdu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatta geçtiğimiz ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak" demişti. Bakan Muş'un konuşması sonrası beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracat rakamlarında geçtiğimiz ay 221 milyar dolar rakamını yakaladığını belirterek, "Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık.

"221 MİLYAR DOLAR RAKAMINI YAKALADIK"


Türkiye, zorlu salgın ikliminde bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor.

İhracatta geçtiğimiz ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.

Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır.

"HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRMEK"

Artık pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız da yatırımdır, istihdamdır, üretimdir, ihracattır, büyümedir.

Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir."

Bakan Muş'tan fahiş fiyat açıklaması: Süreci yakından takip ediyoruz
EKONOMİ
Bakan Muş'tan fahiş fiyat açıklaması: Süreci yakından takip ediyoruz
30 kişiye mezar olmuştu

30 kişiye
mezar olmuştu

'Emrah Apartmanı' davasında tutuklu kalmadı.
45 ülkeye ihraç ediliyor

45 ülkeye ihraç ediliyor

​Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirdi.
Enflasyonla mücadele sürecek

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj.

​Sahibi tasmasını bırakınca saldırdı: Küçük çocuk ölümden döndü.

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza.

Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu

​Uçakta maske kavgası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.