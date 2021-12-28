İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak" demişti. Bakan Muş'un konuşması sonrası beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracat rakamlarında geçtiğimiz ay 221 milyar dolar rakamını yakaladığını belirterek, "Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık.
"221 MİLYAR DOLAR RAKAMINI YAKALADIK"
Türkiye, zorlu salgın ikliminde bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor.
İhracatta geçtiğimiz ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.
Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır.
"HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRMEK"
Artık pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız da yatırımdır, istihdamdır, üretimdir, ihracattır, büyümedir.
Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir."
Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık.
Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2021