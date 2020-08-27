Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir Bakan Dönmezden Karadenizde yeni keşif açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir​: Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif açıklaması ​

İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir: Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerve ilişkin, "Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir." dedi. Ayrıca Kanunu gemisinin yıl sonuna kadar Karadeniz'de kalacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, bölgede 40'a yakın kuyu açılması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına yönelik soruları yanıtladı.

Fatih Dönmez

2020'de denizdeki keşiflerde 1 numarayız

Türkiye'nin 14 ay önce sismik çalışmalara başladığını hatırlatan Dönmez, 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu, böylece rezerv konusunda revizyonun yukarı yönlü seyredeceğini söyledi.

Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) yakın coğrafyadaki petrol ve doğal gaz alanlarında ortaklıkları olan bir şirket olduğuna dikkati çekerek, "Rusya’nın muhtelif yerlerinde, Irak’ta ve Afganistan’da petrol sahalarımız var. Bu anlamda TP, bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçeğe taşımak. 2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
GÜNDEM
Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


Doğal gaz üretimi 2023'e yetişecek

  • Karadeniz'de açılan kuyularda üretime geçileceğini ve doğal gaz kullanımının 2023'e yetişeceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy'den alıyoruz ve 81 ilimize doğal gazı götürüyoruz. Buradaki doğal gazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca'dan bağlayacağız." dedi.

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
OYNAT 00:51
MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'


2 aya kadar yeni müjde gelebilir

Fotoğraf: Arşiv

Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir." dedi.

Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz'de olacak

Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin yıl sonuna kadar işlemlerin biteceğini dile getirerek, "Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz'de olacak. Bu noktada 40'a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak." dedi.

Türkiye'nin milli sondaj gemileriyle yaptığı çalışmalarda Karadeniz veya Akdeniz ayrımı yapılmadığını belirten Dönmez, Karadeniz'de olduğu gibi Akdeniz'de de sismik verilerin değerlendirildiğini kaydetti. Dönmez haritalama çalışması yapıldığını ancak Karadeniz'deki verilerin aksine Akdeniz’deki sondajların devamının gelmediğini ifade etti.

Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı
EKONOMİ
Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı

Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var

Bakan Dönmez, Akdeniz'de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var. Akdeniz'de yapılan keşiflerin ağırlığı doğal gaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğal gazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan TP dışında yüzde 30 orta ölçekli özel sektör yatırımcılarının da petrol alanında faal olduğuna işaret eden Dönmez, özel sektörün milli kuruluşlarla ortak veya tek olarak arama çalışmaları yapabileceğini çünkü umuma açık olan petrol alanındaki kaynakların ülkeye kazandırılmasının herkes tarafından isteneceğini vurguladı.

OYNAT 00:54
"Güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda büyük bir adıma şahitlik ediyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.'


Türkiye'de günlük petrol üretimi 53 bin varil

  • Dönmez, Türkiye'nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri yürüttüğüne değinerek, her yıl 100 civarında sondaj yapıldığını ve TP'nin son 20-25 yılda karadaki üretimini 50 bin varilin üzerine çıkardığını söyledi.
  • Türkiye'nin günlük 1 milyon varile yakın petrol tüketimine kıyasla söz konusu üretim rakamının düşük kaldığına dikkat çeken Dönmez, şunları kaydetti:
  • "Üretim rakamlarını günlük 100 bin varile çıkarmamız gerekir. Karadaki faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Son yıllarda yeni keşiflerle birlikte günlük üretimimizi 42 bin varilden 53 bin varillere çıkardık. Petrol üretimimizin büyük bir kısmını Güneydoğu'da, doğal gaz üretimimizi ise Trakya'da gerçekleştiriyoruz."

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
EKONOMİ
İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini muhalefet hazmedemedi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

Abone Ol Google News
​Mahkeme kararını verdi

​Mahkeme kararını verdi

​Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröristin cezası belli oldu.
İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif açıklaması.
Mahvolursunuz

Mahvolursunuz

Sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı, karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin.
Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek

​Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz.
O benim için<br>bir Ertuğrul'du

O benim için
bir Ertuğrul'du

​Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi konuştu.
Yakın takip

Yakın takip

​ABD gemileri Doğu Akdeniz'de savaş gemilerimizi izliyor.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor
Her temaslıya test<br>yapılması gerekli mi?

Her temaslıya test
yapılması gerekli mi?

​Vakadan çok temaslıların takibine mesai harcanıyor.
Çocuk kanalında<br>Türk düşmanlığı

Çocuk kanalında
Türk düşmanlığı

​PKK ve FETÖ'cü hainlere kucak açan Almanlar Türkiye'ye saldırıyor.
Bu gücü<br>beklemiyorlardı

Bu gücü
beklemiyorlardı

Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor.
Fatura<br>gittikçe ağırlaşıyor

Fatura
gittikçe ağırlaşıyor

​İngiltere yüzde 20, Fransa yüzde 14 küçüldü.
Karşımızda hiç<br>kimse duramaz

Karşımızda hiç
kimse duramaz

​Şu anda tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek.
AB'den zayıf<br>halkaya can simidi

AB'den zayıf
halkaya can simidi

​En kırılgan ülkeye milyarlarca avro kredi verecekler.
Wisconsin'de<br>dinmeyen öfke

Wisconsin'de
dinmeyen öfke

​ABD'deki siyahilerin polis şiddetine karşı tepkisi dinmiyor.
Erdoğan ile Trump<br>telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump
telefonda görüştü

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
ABD'de ırkçı saldırı

ABD'de ırkçı saldırı

Polis şiddetini protesto eden gruba silahlı saldırı.
Tezgahta tıp fakültesini <br>kazandığını öğrendi

Tezgahta tıp fakültesini
kazandığını öğrendi

Pazarcılık yaparak harçlığını çıkarıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.