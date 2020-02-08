Ekonomi İkinci el araç altından fazla kazandırdı
OTOMOTİV

İkinci el araç altından fazla kazandırdı

İkinci el araç fiyatları döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci el otomobil fiyatların Şubat ayı sonu itibariyle normale dönmesi bekleniyor.
İkinci el otomobil fiyatların Şubat ayı sonu itibariyle normale dönmesi bekleniyor.

Türkiye otomotiv pazarında sıfır araç stoklarının talebe cevap verememesi, model yılı geçişi sebebiyle ithal markaların bir bölümünün 2020 model sıfır araçları getirememesi sonucu, piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan tüketici ikinci ele yöneldi.

Sektör temsilcisi Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

YATIRIMCISINA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Hem fiyat avantajı hem de sıfır araç stoklarının tükenmesi ile özellikle 1-3 yaş arası düşük kilometredeki araçların büyük talep gördüğünü bildiren Uğur Sakarya,

"İkinci el stokları da kiralama şirketlerinden pazara sunulan araçların fiyat düşüşü sebebiyle sınırlı kalınca fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi.

İkinci el araç fiyatları 2019 Eylül’den bugüne yüzde 20 artarak döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı.

Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi." dedi.

ŞUBAT SONU İTİBARİYLE FİYATLAR NORMALE DÖNECEK

2019’un son çeyreğinden itibaren ikinci el piyasasında yaşanan olağanüstü artışın Ocak ayında da devam ettiğini sözlerine ekleyen Sakarya,

"Ocak ayında 2020 modellere geçiş sebebiyle ithal markaların neredeyse hiçbiri sıfır araç getiremedi. Bu dönemde, ikinci el tarafında özellikle premium segment ve SUV otomobillerde daha yüksek fiyat artışları görüldü.Yaşanan fiyat artışlarının Şubat ayında da bir miktar devam etmesini ancak ay sonundan itibaren 2020 model sıfır araçların stoklarının artması ile ikinci elde fiyat artışının duracağını hatta bir miktar fiyatlarda gevşeme olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

9,6 milyon konutun DASK'ı var
EKONOMİ
9,6 milyon konutun DASK'ı var
Kızılaya bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.
Elazığda korkutan görüntü

Elazığ'da korkutan görüntü

Depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü.
Altındanfazla kazandırdı

Altından
fazla kazandırdı

​1-3 yaş arası ikinci el araçlar büyük talep görüyor.
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

​Valilikten çığ olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Sert şekilde<br>karşılık verilecek

Sert şekilde
karşılık verilecek

İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin açıklama.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'yı<br>şoke eden kaza!

Rusya'yı
şoke eden kaza!

​Helikopterdeki milletvekili hayatını kaybetti.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu belli oldu.
Bir fırsatçılık daha!

Bir fırsatçılık daha!

​Deprem sonrası nakliye fiyatları iki katına çıktı.
500 okul<br>parası çöpe gidiyor

500 okul
parası çöpe gidiyor

​Ekmekte yaşanan israf korkunç boyutlara ulaştı.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracatta<br>ciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Yoğun kar<br>ve çığ uyarısı

Yoğun kar
ve çığ uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın<br>durdurulamıyor

Salgın
durdurulamıyor

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber geldi.
İstanbul'da<br>kar manzaraları

İstanbul'da
kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.