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OTOMOTİV

İkinci el araçta yeni sistem: Her araca bir karne

İkinci el araca yönelik dikkat çeken detay: Her araca bir karne!

Konut alım satımında tapuda uygulanan sistemin benzeri ikinci el araç için de gündemde. Bakanlığın yönetmeliğe eklediği yeni sistemin hayata geçirilmesi halinde bir aracın üretimden hurdaya ayrıldığı süreye kadar olan tüm serüveni kayıt altına alınıyor. Taşıt Bilgi Sistemi ile her aracın bir karnesi olacakken ikinci el araç ticaretindeki kayıt dışılık sona erecek, güvenli alım satımın önü açılacak, yetkisi olmadan bu işin ticaretini yapanlar ise engellenmiş olacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Taşıt Bilgi Sistemi ile her aracın bir karnesi olacak, alım satımda kayıt dışılık sona erecek.
Taşıt Bilgi Sistemi ile her aracın bir karnesi olacak, alım satımda kayıt dışılık sona erecek.

15 Ağustos 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası dikkat çeken bir detay yer aldı.

Söz konusu yönetmeliğin 4/b fıkrasında 'Bilgi Sistemi' tanımlaması da yapıldı. Sistem bir aracın üretim bandından hurdaya ayrıldığı zamana kadar olan tüm sürecin kayıt altına alınmasını kapsıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Bakanlığın yönetmeliğe eklediği sistemin hayata geçirilmesi halinde ise; ikinci el araç ticareti ile araç üzerinde gerçekleştirilen tüm ekspertiz süreçleri kayıt altına alınmış olacak. Öte yandan bakanlığın yönetmelikte ifade ettiği sistem ile bir aracın geçmişine ait tüm bilgiler de merkezi olarak dijital ortamda anlık ulaşılabilir halde tutulabilecek.

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VERGİSEL KAYIP VE KAÇAKLARIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistem ile ikinci el araç ticaretinde şahısların ticari olarak satışlarını bireysel olarak yapmalarından doğan tüm vergisel kayıp ve kaçakların da önüne geçilmiş olunacak. Taşıt Bilgi Sistemi güvenlik güçlerinin de işini kolaylaştıracak. Sistem sayesinde aranma kaydı olan kişilerin de araç alım satım işlemleri engellenebilecek, olası alım satım işlemlerinde ise yakalanmalarına imkan sağlanacak.

Öte yandan yönetmelikte yer alan yeni sistemin uygulaması halinde araç ticaretinden kaynaklı oluşan vergisel bilgiler anlık olarak Maliye Bakanlığı ile paylaşılacak ve vergi takibi daha da kolaylaşacak.

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GÜVENLİ ALIM SATIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Sistemin en önemli katkılarından biri ise vatandaşın daha güvenli araç alım satım yapmasının önünü açması olacak. Vatandaş aldığı aracın geçmişine yönelik tüm bilgileri sistem üzerinden kontrol edebilecek ve aldığı araç hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olabilecek.

YETKİSİZ SATICININ ÖNÜ KAPANACAK

Uygulama ile araçların ömürleri hakkında istatistiki bilgiler de üretilebilir hale gelecek. Yetki ve yeterlilik belgesi zorunluluğu ile ikinci el araç ticareti yapan kişilerin takibi de mümkün olacakken yetki ve yeterlilik belgesi olmayan kişilerin ikinci el araç ticareti yapmasının önü de kapatılmış olunacak.

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BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ

Yönetmelikte tanımlanan bilgi sistemine yönelik Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, dernek olarak ellerinden gelen her türlü desteği de vermeye hazır olduklarını belirtti. Ertemel, sistemin devreye alınmasıyla birlikte sektörün daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi için daha sistematik bir işleyişin uygulanmış olacağını da vurguluyor.

HER ARACIN BİR KARNESİ OLACAK

Yönetmelikte belirtilen uygulama ile araçların üretimden çıktıktan sonra Taşıt Bilgi Sistemi'ne kaydolacağını ve her aracın bir karnesi olacağını da dile getiren Ertemel, ''Bu araç ne zaman servise girmiş ne tamirat görmüş satılana kadar her evresi aracın karnesine işleyecek.'' diyor.

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