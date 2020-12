İkinci el araçta yeni sistem: Her araca bir karne İkinci el araca yönelik dikkat çeken detay: Her araca bir karne! Konut alım satımında tapuda uygulanan sistemin benzeri ikinci el araç için de gündemde. Bakanlığın yönetmeliğe eklediği yeni sistemin hayata geçirilmesi halinde bir aracın üretimden hurdaya ayrıldığı süreye kadar olan tüm serüveni kayıt altına alınıyor. Taşıt Bilgi Sistemi ile her aracın bir karnesi olacakken ikinci el araç ticaretindeki kayıt dışılık sona erecek, güvenli alım satımın önü açılacak, yetkisi olmadan bu işin ticaretini yapanlar ise engellenmiş olacak.

Kenan Biter 25 Aralık 2020, 08:33 Son Güncelleme: 25 Aralık 2020, 09:15 Yeni Şafak