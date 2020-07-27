İkinci el otomobil zıvanadan çıktı

Salgın sebebiyle tüm dünyada duran otomotiv sanayii ve ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıları harekete geçirdi. Geçmiş dönemde spotçuluk yaparak düşük fiyata aldıkları filo maksatlı araçları piyasaya süren galericiler, bu kez de sıfır araçları bayilerden toplayarak arz yetersizliğini fırsatçılığa çevirdi.

SIFIR ARAÇLARI TOPLUYORLAR

Sıfır otomobildeki arz sorununa göre hareket eden galericiler patlayan talebi fırsata çevirmek maksadıyla yetkili bayiye gelen sıfır araçları toplayarak piyasayı kendine çevirmeye çalışıyor. Yetkili bayi ayrım yapmaksızın satışlarına devam ederken, gerçek bireysel tüketiciyi ise göz ardı ediyor. Bayilerin çoğu bireysel tüketiciye ‘araç yok’ derken, kimi markalar ise aylarca sıra yazıyor. Galerici ise aldığı aracın üzerine en az 15 bin lira ile 50 bin lira arasında fahiş fiyatlar koyarak piyasaya sunuyor.

BAYİ FİYATI 243.600 TL

GALERİDE 290.000 TL

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan Skoda markasının yeni modeli Kamiq de bu fırsatçılığa alet olan otomobiller arasında örnek olarak yer aldı. İnternet sitesindeki resmi satış fiyatı 243.600 TL olan 1.6 TDI Premium paket yeni araç satış platformu sahibinden.com’da kayıtlı galericiler tarafından 290.000 TL’den satılıyor.

TALEP GÖRENLERİN HEPSİNDE AYNISI VAR

Türkiye’nin en çok satılan araçlarından yerli üretim Fiat Egea 1.3 Multijet Easy paket versiyon üreticisi ve bayisi tarafından sıfır kilometresi 134.900 TL’den satışa sunulurken, yine otomobil satış platformlarında aynı paketin sıfır kilometre versiyonu 150.000 TL’yi buluyor. Yerli üretim Renault Megane’nın en çok tutulan paketlerinden 1.3 TCe EDC Icon’nun sıfır kilometre liste fiyatı 240.500 TL iken galericiler 260.000TL fiyat biçiyor. Geçtiğmiz aylarda tanıtımı yapılan ve Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Clio 1.3 Tce Icon EDC’nin ise liste fiyatı 184.600 TL iken, aynı verisyonun galerici fiyatı 215.000 TL.

REKLAM

YÜZDE 10 ZAM DEDİKODUSU

Taleplere göre hareket eden galericiler, sıfır araç fiyatlarıyla neredeyse birebir hale gelen 2. el otomobil fiyatlarındaki makaslar daralıp değişmeye devam ederken zam dedikodularıyla fiyatları da yükseltmeye çalışıyor. Çeşitli bahanelerle tüketiciyi aldatmaya çalışan galericilerin son numarası ise ‘yüzde 10 zam gelecek’ dedikodusu. Araç üreticileri ve distribütörlerinden bu konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, kulaktan kulağa dolaşan dedikodularla araçların fiyatı yükseltilmeye çalışılıyor. Galericileirn bu konudaki dayanağı ise yeterli aracın olmamasının yanı sıra, dalgalanan kur hareketleri.