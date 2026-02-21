İlk kazma bu yıl üretim 2028'de

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var. Her yıl 8 ile 10 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini kurmamız gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücü kadar bir güçten bahsediyorum ancak bunun yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarını dengeleyecek baz yük yatırımlarını da yapıyoruz, kaynak çeşitliliğini elden bırakmadan bir yandan da şebekemizi yeni çağa hazırlıyoruz."