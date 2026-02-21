İlk kazma bu yıl üretim 2028'de

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma kapsamında güneş enerjisi santrali kurulumu için Sivas ve Karaman’da bu yıl temeller atılacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. İki santralde 2028’de üretim başlayacak” dedi.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerjide yeni dönemin kapısı aralandı. İki ülke arasında varılan hükümetler arası anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman Taşeli’nde hayata geçirilecek olan toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali projelerini somutlaştıran iki anlaşma İstanbul’da dün imzalandı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşması kapsamında Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kuracağını belirtti.
EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMLARDAN BİRİ
Suudi Arabistan'ın Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edeceğini belirten Bayraktar, "İlk somut adımı Acwa ile atıyoruz. 2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. 2028’de her iki santral de enerji üretmeye başlayacak. Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının en büyüklerinden biri olacak bu proje sayesinde aynı zamanda 1,99 avro/sent ile ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu fiyatlar, 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam alım süresi 30 yıl" dedi.
ENERJİMİZİN %62 YENİLENEBİLİR
Yapay zeka çağında ülkelerin en önemli rekabet avantajının güçlü elektrik altyapıları olacağını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Dünyada geçtiğimiz yıl enerjide yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımın 3'te 2'lik kısmı temiz enerji teknolojilerine yapıldı. Ülkemizde de son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzün %62'sı yenilenebilir kaynaklarından oluştu. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü 40 bin megavatın üzerine çıkardık."
HER YIL 10 BİN MEGAVAT GES VE RES KURMALIYIZ
- Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var. Her yıl 8 ile 10 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini kurmamız gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücü kadar bir güçten bahsediyorum ancak bunun yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarını dengeleyecek baz yük yatırımlarını da yapıyoruz, kaynak çeşitliliğini elden bırakmadan bir yandan da şebekemizi yeni çağa hazırlıyoruz."