İlk kura Adıyaman'da

TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü sosyal konut politikası kapsamında 50 Bin, 100 Bin ve İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut projeleri dahil olmak üzere bugüne kadar 1 milyon 767 bin sosyal konut inşa etti. Böylece yaklaşık 7 milyon vatandaş depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara kavuşurken; Yüzyılın Konut Projesi ile bu sosyal konut hamlesinin daha da büyütülmesi hedefleniyor.