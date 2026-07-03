İlk kura Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni aşamaya geçiliyor. 500 bin sosyal konut için hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi etapta, hangi katta ve hangi daireye yerleşeceğini belirleyecek konut belirleme kura süreci bugün Adıyaman'da başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te kamuoyuna duyurduğu, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'nde önemli bir eşik daha aşılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için hak sahipliği süreci tamamlanırken, şimdi de hak sahiplerinin hangi konutta oturacağının belirleneceği kura dönemine geçiliyor. İlk kura, bugün Adıyaman merkezde gerçekleştirilecek.
5.2 MİLYON BAŞVURU 506 BİN HAK SAHİBİ
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında toplam 5 milyon 242 bin başvuru geçerli kabul edildi. Hak sahipliği belirleme kuraları ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. Yaklaşık 4 ay süren kura maratonu, 27 Nisan 2026'da İstanbul'daki son çekilişle tamamlandı. Böylece 81 ilde toplam 506 bin 499 hak sahibi belirlendi. Yeni başlayan süreçte ise hak sahibi vatandaşların hangi proje etabında yer alacağı, kaçıncı katta oturacağı ve hangi büyüklükteki daireye sahip olacağı noter huzurunda yapılacak çekilişlerle netleşecek. İhaleleri tamamlanan projelerde, kura çekimleri il il sürdürülecek.
DAİRELERİN YERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ NETLEŞECEK
Konut belirleme kuralarının ilk adresi deprem bölgesi oldu. Sürecin açılışı bugün Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek törenle yapılacak. Çekilişlerle, vatandaşların hangi blokta, hangi katta ve hangi metrekaredeki konuta yerleşeceği kesinleşecek. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, satış sözleşmelerini imzalayacak ve teslim sürecine ilişkin takvim işlemeye başlayacak.
500 BİN KONUTU 2028'DE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun tamamını 2028 yılına kadar vatandaşlara teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede büyük bir yeniden inşa başarısı ortaya koyduklarını vurgulayan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 767 bin sosyal konut teslim eden devletin aynı kararlılıkla 500 bin yeni konutu da en sağlam ve en nitelikli şekilde vatandaşlara ulaştıracağını ifade etti. Kurum, sosyal konut hamlesinin yalnızca dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmakla kalmayacağını, aynı zamanda konut ve kira piyasasında fiyatların dengelenmesine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.
240 AY VADE DÜŞÜK PEŞİNAT
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Projede 200 bin adet 80 metrekare büyüklüğünde 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin tane 55 metrekarelik 1+1 konut yer alacak. Aylık taksitler; İstanbul'da 7 bin 313 TL'den, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 TL'den başlayacak.
İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi
- Projeyle İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut da hayata geçirilecek. Piyasa koşullarının altında bedellerle kiraya verilecek konutlardan, belirlenen kriterleri sağlayan dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek. 3 yıllık kiralama modeli uygulanacak projede konutların yönetim, bakım ve denetimi de kamu tarafından yürütülecek. Kiralama sürecinin eylül ayında başlaması planlanıyor. Yüzyılın Konut Projesi, yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmayacak. TOKİ tarafından 500 mahalle konağı ile 500 cami de inşa edilecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlı etkinlik alanları ve kafeteryalar yer alacak.
7 milyon vatandaş ev sahibi oldu
- TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü sosyal konut politikası kapsamında 50 Bin, 100 Bin ve İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut projeleri dahil olmak üzere bugüne kadar 1 milyon 767 bin sosyal konut inşa etti. Böylece yaklaşık 7 milyon vatandaş depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara kavuşurken; Yüzyılın Konut Projesi ile bu sosyal konut hamlesinin daha da büyütülmesi hedefleniyor.