Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İlk uçuş gerçekleştirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk uçuş gerçekleştirildi

Normalleşme sürecinin ilk seferi THY'nin TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı

Haber Merkezi AA
Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.
Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi.

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası Takdim Töreni düzenlendi.

156 YOLCU YER ALDI

Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi.

Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.

59 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ

Alınan bilgiye göre, uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla normalleşme sürecinin ilk uçuşu olan İstanbul - Ankara seferi gerçekleşti.
İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı.

Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

  • Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin verilmedi.

Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi.

İlk uçuş gerçekleşti
FOTOĞRAF 28
Title
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi.
Title
Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.
Title
Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi.
Title
Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi.
Title
Alınan bilgiye göre, uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.
Title
Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.
Title
5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek.
Title
İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı.
Title
Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.
Title
Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin verilmedi.
Title
Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İlk uçuş gerçekleşti
Normalleşme sürecinin ilk seferi THY'nin TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı


Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
Londra, Berlin, Toronto...

Londra, Berlin, Toronto...

Protestolar yayılıyor.
PTT'de yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.