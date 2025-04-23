IMF büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun bahar sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye'nin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,7'ye yükselmesi öngörüldü. Türkiye'nin 2026 yılında da yüzde 3,2 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyümüştü. IMF raporunda ABD'nin açıkladığı bir dizi yeni tarife ile ticaret ortaklarının misillemeleri nedeniyle yürürlükteki gümrük vergisi oranlarının son yüzyılda görülmeyen seviyelere ulaştığı belirtildi. Raporda, bu durumun büyüme üzerinde büyük bir olumsuz şok etkisi oluşturduğu kaydedildi. IMF, ekonomik büyüme tahminlerini yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.