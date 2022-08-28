​İngiltere'de kiralara fahiş zam: İhaleli kira dönemi

Son dönemde artan enflasyon ve bununla aynı oranda artmayan gelirler, pek çok gencin harcanabilir reel gelirini önemli oranda azalttı. Artan konut fiyatları ve kira fiyatları da bu azalışta önemli bir etken.

İngiltere'de kiralar ihale ile verilir hale geldi. Yüksek zam yapmak isteyen ev sahipleri kiracılarını evlerinden çıkmaya zorluyor. Bir çok insan için ev aramak yarı zamanlı bir iş haline geldi.

23 yaşındaki Beth Holloway, İngiltere şartlarına göre ideal bir kiracı. İstikrarlı bir işi, iyi referansları ve iyi bir maaşı var. Ve sigara içmiyor ya da evcil hayvanı yok – bunlar, aşırı rekabetçi bir pazarda çoğu zaman dezavantaj oluşturan faktörler.

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'Kırılma noktasına geldik' diyen Holloway, kampanyacıların “kiralama maliyeti krizi” söylediği şeye yakalanmış binlerce kişiden biri. Yüksek talep ve konut arzı eksikliği, yükselen enerji tutarları ve yükselen enflasyonun milyonlarca kişinin faturalara yetişmek için savaşım etmiş olduğu bir zamanda ev sahiplerinin ve acentelerin kiraları üstün dereceli seviyelere yükseltmesine yol açtı.

‘Londra’da kiralamanın ne kadar fena bulunduğunu bilmiyordum’: 23 yaşındaki işyar Beth Holloway mezuniyetinde resmedildi.

Rightmove’dan elde edilmiş veriler, İngiltere’deki kiraların üstün dereceli seviyelere ulaştığını, Manchester benzer biçimde bazı bölgelerde senelik %20’den fazla ve Londra’da %15,8 oranında sıçradığını gösteriyor. Kiracılar, ev sahiplerinin kiralarını ayda 700 sterline kadar artırdığını ve onları fiilen evden çıkmaya zorladığını bildiriyor. Dairelerinden taşınan ötekiler, eski evlerinin orijinal fiyatının iki katına tekrardan satıldığını görmek için günler sonrasında emlak sitelerini denetim ettiklerini söylüyor.

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Emlak komisyoncuları için bir üyelik kuruluşu olan PropertyMark tarafınca meydana getirilen bir anket, kiralama acentelerinin Temmuz ayında şube başına averaj 127 yeni müracaat aldığını, sadece kiralanabilecek yalnızca 11 mülkü bulunduğunu buldu. Yüzde 82 benzer biçimde üstün dereceli bir oran, aylık oranlarda artış bildirdi.

Araştırma yöneticisi olan 27 yaşındaki Max Willson da benzer bir edinim konu alıyor. Üç senedir aynı dairede yaşıyordu, sadece “senelerce fareler, hamamböcekleri ve genel bakımsızlıktan sonrasında” taşınmaya karar verdi.

Manchester’da kiraların başkentten daha süratli arttığı bildiriliyor. 25 yaşındaki TikTok fenomeni Jess Geary, geçen hafta kent merkezinde bir daire aramak için üç ay harcadığını söyleyen öfkeli bir video çektikten sonrasında viral oldu.

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Güvenlik ağı olmayanlar için, artan fiyatların yıkıcı neticeleri olabilir. Tesviye, İskan ve Topluluklar Dairesi’nin verilerine bakılırsa, mahalli yetkililerin beşte ikisinde evsizlik oranları artık pandemi öncesine bakılırsa daha yüksek. Evsizler derneği Shelter, kiralarıyla acil destek mevzusunda tavsiye arayan insanlardan gelen taleplerin yılbaşından bu yana %177 artarak Ocak ile Mart içinde 8.195’ten Temmuz ayının sonuna kadar olan üç ayda 22.677’ye yükseldiğini söylüyor. İlk etapta kiralayacak yer bulmakta çoğu zaman güçlük yaşayan konut yardımı alan kişiler en büyük risk altında.

Generation Rent kampanya grubundan Sophie Delamothe, hükümeti “kiranın derhal şimdi dondurulması” ve hatasız tahliyeler ve kira borcu sebebiyle tahliyelere ara verilmesi dahil olmak suretiyle acil tedbir almaya çağırdı. “Pandemi esnasında fiil vardı, şimdi niçin olmasın?” dedi. “Hemen hemen en kötüsünü gördüğümüzü sanmıyorum.”