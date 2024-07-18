İnşaat sektörüne can suyu olacak

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) konut üretimine katkı sağlamak hedefiyle "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre; gayrimenkul yatırım fonlarının, kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı. Fonların ortak olabileceği söz konusu yatırım projeleri “bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrıldığı” projeler ile sınırlı tutuldu.

YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

GYF kurulmasına imkân sağlayan esasların belirlendiği düzenleyeme göre, mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam olduğu ve bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu hususları değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için GYF'ler kurulabilecek. Kurulan bu fonların unvanlarında “proje gayrimenkul yatırım fonu” ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

MÜTEAHHİDE YETKİ BELGESİ ŞARTI

Proje GYF portföyleri, yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsalar, gayrimenkul projeleri ve sınırlı sayıda para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak. Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinden en geç 3 yıl içerisinde tebliğ taslağında belirtilen şartları sağlayan gayrimenkul projesinin inşaatına başlanması için tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmiş olması zorunlu olacak. Yatırımcıların korunması için fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan hakların, karşı taraf kamu kurumları ya da kamu bankaları olmadığı takdirde teminat altına alınması öngörülürken, inşaat işlerini yapacak müteahhidin yeterliliğine ilişkin olarak ilgili yönetmelikte düzenlenen müteahhitlik yetki belgesine sahip olma şartı aranacak.

Neşecan Çekici

FİYAT DİSİPLİNİ VE GÜVEN ORTAMI OLUŞUR

Yeni düzenlemeye sektör temsilcilerinden destek geldi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, "Türkiye konut piyasası son dönemde yaşanan tıkanıklığa rağmen Avrupa’da en büyük pazar. OECD ülkeleri arasında da Amerika’dan sonra ikinci sırada. Ancak sektör finansal açıdan sıkışmış durumda. Gelişmiş ülkelerdeki benzer enstrümanlar ile bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Çözüm yollarından biri de PGYF. Bu düzenlemeyle sektörde kurumsallaşma süreci de olumlu etkilenecek. Ayrıca sektörün en önemli ihtiyacı olan ‘fiyat ve güven disiplini’ oluşmasına önemli ölçüde destek olacak" dedi. Çekici şöyle devam etti: "Yatırım yapılan her ürün SPK değerlemesine tabi olacağından şeffaflık ve objektiflik sağlanacak. Veri kaynaklarının da artması, endeks ve istatistiklerin oluşması, gri noktaların azalmasına hizmet edecek ve yabancı yatırımcıyı çekme yönünde fayda sağlayacaktır. Şeffaf ve profesyoneller ile yönetilen GYF’lerin, yatırımcıların karar alma süreçlerinde kolaylık sağlayacağı aşikardır."

Aycan Fenercioğlu

Hızlı adımlar atabileceğiz

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu da, “PGYF ile sektörün önü açıldı, biz de hızlı adımlar atacağız” dedi. Fenercioğlu, şunları kaydetti: “Sektörümüz adına çok önemli gördüğümüz bu düzenleme, gayrimenkul sektörüne önemli katkı sağlayacak. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle finansman noktasında yaşanan sıkıntı, sektörde bir durgunluk yaratmıştı. Bu nedenle düzenleme sektörün önünü açacak. Bu uygulamanın yurt dışında çok sayıda örneği var.”

Erden Timur

Finansmanı güçlendirir

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Çok önemli bir hamle, zaten sektörün 6-7 yıldır uğraştığı bir konu idi. Bir taraftan kurumsal finansmanı güçlendirecek, bir taraftan bireyleri projelere ortak edecek. Dolayısıyla bireyler daha da ulaşılabilir şekilde gayrimenkul yatırımcısı olabilecek” dedi. PGYF’nin, daha disiplinli, daha sağlıklı bir sektöre dönüşümde çok önemli bir fayda sağlayacağını belirten Timur, “Türkiye’ye sadece yurt içi finansman değil, yurt dışı finansmanın da gelmesinde çok önemli katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.







