İş fırsatları için önemli bir platform

Fuara 300’den fazla firma ve 100 bin katılımcı beklendiğini belirten MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, fuarda özellikle İnşaat, tekstil, gıda, makine, otomotiv, enerji, sağlık ve bilişim gibi sektörlerin öne çıktığına dikkat çekti.





Fatih Canpolat

GEÇMİŞTEKİ FUARLAR BAŞARILI GEÇTİ

Fatih Canpolat, “Geçmişteki fuarlar çok başarılı geçti. 2020’de 19 uluslararası iş anlaşması yapıldı. Fuar, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için bir platform sunuyor” dedi. Fuarda 1 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğinin altını çizen Canpolat, şöyle devam etti: “Bu yıl fuarda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Paneller, iş görüşmeleri ve uluslararası katılımlarla ticaretin güçlenmesi bekleniyor. İnşaat, tekstil, gıda, makine, otomotiv, enerji, sağlık ve bilişim gibi sektörler fuarda öne çıkıyor. Çeşitli sektörlerden firmalar, yeniliklerini ve ürünlerini sergiliyor.”





TEKSTİL SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANACAK

Fatih Canpolat, “Türkiye tekstil sektörü, 2023 yılında küresel talepteki daralma ve Kahramanmaraş merkezli depremin etkisiyle ihracatta düşüş yaşadı. 2024’ün ikinci yarısında, özellikle Avrupa pazarındaki toparlanmayla birlikte sektörün yeniden canlanması ve ayağa kalkması bekleniyor. Sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim, sektörün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.





Amaç yeni ticaret bağlantıları kurmak

Fuarın amacıyla ilgili de görüş bildiren MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, "Fuarın amacı, Türk iş dünyasını dünya pazarlarında daha görünür hale getirmek ve yeni ticaret bağlantıları kurmak. Her yıl artan katılımcı sayısıyla bu misyon başarıyla sürdürülüyor" diye konuştu.















