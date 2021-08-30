Brexit çipuraya levreğe yaradı

Denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül’de son bulacak. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, denizlere açılmak için gün sayıyor. Bu yıl denizlerde bol balık olacağına işaret eden İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Özellikle hamsi ve çinekopta bolluk yaşanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Sagun, son yıllarda aşırı avcılık, çevre kirliliği gibi nedenlerle avlanma yoluyla yapılan üretimin azalmaya başladığını, buna karşın denizlerde ve iç sularda kontrollü bir şekilde yapılan yetiştiriciliğin arttığını dile getirdi.

MÜSİLAJ OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK

Türkiye genelinde her yıl 600 bin ton civarında gerçekleştirilen üretimin neredeyse yarı yarıya avcılık ve yetiştiricilikten elde edildiğini bildiren Sagun, en fazla avcılığın Karadeniz ve Marmara Denizi’nde yapıldığını aktardı. Sagun, haziran ayında Marmara Denizi’nde görülen müsilajın başlangıçta endişe yarattığını belirterek, “Alınan önlemler ve yapılan temizleme çalışmalarının sonucunda denizlerimiz yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Aslında geçtiğimiz sezon Bakanlığımızın balık popülasyonunu korumak için getirdiği dönemsel av yasakları ve salgın sebebiyle avcılık istenildiği gibi gitmedi. Birçok balıkçı sezonu erken kapattı. O nedenle bu yıl balıkçılarımız umutlu” dedi. Müsilajın ihracata olumsuz etkisi olmayacağını vurgulayan Sagun, Türkiye’nin ağırlıklı olarak çipura, levrek, alabalık ve orkinos ihraç ettiğini, son 1-2 yıldır bu ürünler arasına eklenen Karadeniz somonunda da ihracatın istikrarlı bir şekilde arttığını aktardı.

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Ahmet Tuncay Sagun

7 AYDA İHRACAT YÜZDE 39,5 ARTTI

Ahmet Tuncay Sagun, su ürünleri ihracatının ocak-temmuz döneminde 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 39,5 artarak 763,6 milyon dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: “En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Hedefimiz, Çin başta olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerinde de söz sahibi olabilmek. Türkiye, toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,3 doların altında iken, su ürünleri sektörü 6-7 dolara ulaştı.”

Sagun, Türkiye ile İngiltere arasında 1 Ocak 2021’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da Türkiye’den İngiltere’ye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatını artırdığını, bu ülkeye yoğun bir şekilde çipura ve levrek gönderildiğini aktardı.

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EKONOMİ TUSAŞ’tan yeni ihracat adımı