Ekonomi İspanyanın kamu borcunda rekor 1,2 trilyon avroyu aştı
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İspanya'nın kamu borcunda rekor: 1,2 trilyon avroyu aştı

İspanya'nın kamu borcu ilk kez 1,2 trilyon avroyu aştığı belirtilirken bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 98,7'sine denk geldiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İspanya'da kamu borçları son 12 ayda yüzde 3,3 arttı.
İspanya'da kamu borçları son 12 ayda yüzde 3,3 arttı.

İspanya'da kamu borcu ilk kez 1,2 trilyon avroyu aşarak rekor kırdı. İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı 2019'un ilk çeyreğine ilişkin verilerde, kamu borcunun 1,2 trilyon avroyu aştığı belirtilirken bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 98,7'sine denk geldiği kaydedildi.

Kamu borçlarının son 12 ayda yüzde 3,3 arttığı İspanya'da, hükümetin mali hedeflerinden uzaklaştığı görüldü. Ülkedeki sosyalist azınlık hükümeti, Avrupa Birliği'ne gönderdiği 2019-2022 İstikrar Programı'nda 2019 için kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 95,8 olarak öngörülüyordu.

  • Merkez Bankası'nın açıkladığı diğer verilere göre sosyal güvenlik kurumunun borcu bir yılda yüzde 57,4 artışla 43 milyar 68 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyüme tahminleri üzerine yarattığı belirsizliğin de etkisiyle İspanya'da tahvil faizlerinde rekor düşüş yaşandı.

İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin getirisi ilk kez yüzde 0,49'a kadar düştü.

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