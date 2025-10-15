İşsize 103 milyar lira prim desteği

Meclis’e sunulan verilere göre, SGK 2016 yılında bu yana 3 milyondan faza işsize GSS prim ödemesi için 103,1 milyar lira kaynak ayırdı. Kurum tarafından, 2016 yılında uygulamaya alınan asgari ücret desteği de sürdürülüyor. Temmuz 2025’e kadar bu kapsamda toplamda 1 milyon 577 bin kişiye 171,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.