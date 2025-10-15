Yeni Şafak
İşsize 103 milyar lira prim desteği

Uğur Duyan
04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 yılında alınan yasal tedbirle ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigorta primlerini ödüyor.

Meclis’e sunulan verilere göre, SGK 2016 yılında bu yana 3 milyondan faza işsize GSS prim ödemesi için 103,1 milyar lira kaynak ayırdı. Kurum tarafından, 2016 yılında uygulamaya alınan asgari ücret desteği de sürdürülüyor. Temmuz 2025’e kadar bu kapsamda toplamda 1 milyon 577 bin kişiye 171,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.

1 MİLYON GENCE İŞ İMKANI

2018 yılında genç girişimcilere yönelik getirilen prim teşvikiyle 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerden ilk defa vergi mükelleflerinin primleri devlet tarafından karşılanması sağlandı. Son dört yılda (2021-2025 Temmuz) aylık ortalama 2 milyon iş yeri ve aylık ortalama 13 milyon sigortalıya toplam 992 milyar lira teşvik/destek verildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci yararlandırmayı hedeflediklerini belirterek, 52 üniversitede programın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu. Işıkhan, programa katılan öğrencilerin ay içinde 14 günü tamamlamaları halinde aylık 15 bin 162 lira gelir desteği alabileceklerini belirtti.



