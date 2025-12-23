İstanbul 25 bin doktor ağırlayacak

İstanbul'un bugün dünya sahnesinde kendi ligini oluşturan, çok katmanlı bir marka şehir konumuna yükseldiğini dile getiren Avdagiç, 2026 için kazanılan büyük ölçekli uluslararası kongrelere "yalnızca bir organizasyon" olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı. Bu etkinliklerin İstanbul'un küresel itibarını ve stratejik konumunu güçlendiren yüksek etkili yatırımlar olduğunu kaydeden Avdagiç, "Her bir kongre, şehrimizin bilim, inovasyon, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarındaki küresel rolünü daha görünür kılıyor. Bizim için temel amaç, İstanbul'un sahip olduğu benzersiz marka gücünü küresel pazarlarda daha da büyütmek ve şehrimizi dünyanın ilk tercih edilen toplantı destinasyonlarından biri haline getirmek" dedi.