İstanbul 25 bin doktor ağırlayacak

İstanbul'da 2026 yılında yapılacak 4 büyük tıp kongresinde 25 bin katılımcının ağırlanması ve 100 milyon dolar turizm geliri bekleniyor. Kongre turisti harcamalarının kişi başına 4 bin doları bulduğuna dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul, düzenlediğimiz kongrelerle yalnızca turizmde değil, bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, Ar-Ge ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldi" dedi.
İstanbul, küresel kongre pazarında büyük ivme kazanırken, kentte sağlık turizminden sonra tıp kongreleri de öne çıkıyor. İstanbul'da tıp ve sağlık bilimleri alanında 2026'da gerçekleştirilecek büyük ölçekli uluslararası tıp kongrelerinin kente rekor getirmesi beklenirken, yapılan çalışmalarla 25 bin katılımcı garantilendi. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, diğer etkinliklerle birlikte 2026'da kente gelecek kongre turisti sayısının 2024'teki 48 bin rakamını geçmesi öngörülüyor.
3 YENİ ETKİNLİK DAHA TÜRKİYE'DE
Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) tarafından ilk kez yayınlanan "2024 yılı tıp bilimleri toplantıları için dünyadaki en iyi 8 şehir" listesinde 8'inci sırada yer alan İstanbul'da 22-25 Nisan 2026'da 2 bin 500 katılımcının beklendiği Asya Pasifik Karaciğer Çalışmaları Derneği Bilimsel Toplantısı (APASL) düzenlenecek. Tahmini 6 bin 500 katılımcının ağırlanacağı Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi Kongresi (EAACI), 12-15 Haziran'da, 3 bin katılımcının beklendiği Dünya Buiatri Kongresi (WBC) de 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek. 10 bin üst düzey katılımcının ağırlanacağı Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi (IFOS) ise 9-13 Eylül'de düzenlenecek. Öte yandan, İTO ve ICVB'nin yaptığı çalışmalar sonucunda, son 3 ayda İstanbul'a 2027, 2028 ve 2030 için 3 uluslararası büyük çaplı kongre kazandırıldı.
KİŞİ BAŞI HARCAMA 4 BİN DOLARI BULUYOR
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, tıp kongrelerini bir şehre kazandırmanın dünyanın her yerinde çok prestijli kabul edilen bir faaliyet olduğunu belirterek, "Paydaş çalışmalarımızla İstanbul, 2026'da 25 bin tıp kongresi turisti ile 100 milyon dolarlık bir geliri garantiledi" ifadesini kullandı. Komedyen, oyuncu, yönetmen ve senarist Cem Yılmaz'ın hafızalara kazınan "Doktor bu ne?" repliğini hatırlatan Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu: "Bu repliğe yanıtı 2026'da İstanbul verecek, 'Doktor bu İstanbul' diyecek. Kongre turistlerinin harcamaları klasik tatil turistine göre 3-4 kat daha fazla ve kişi başına 4 bin doları buluyor. İstanbul, düzenlediğimiz kongrelerle yalnızca turizmde değil, bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, Ar-Ge ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldi."
Küresel itibarı güçlendiren etkili yatırımlar
- İstanbul'un bugün dünya sahnesinde kendi ligini oluşturan, çok katmanlı bir marka şehir konumuna yükseldiğini dile getiren Avdagiç, 2026 için kazanılan büyük ölçekli uluslararası kongrelere "yalnızca bir organizasyon" olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı. Bu etkinliklerin İstanbul'un küresel itibarını ve stratejik konumunu güçlendiren yüksek etkili yatırımlar olduğunu kaydeden Avdagiç, "Her bir kongre, şehrimizin bilim, inovasyon, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarındaki küresel rolünü daha görünür kılıyor. Bizim için temel amaç, İstanbul'un sahip olduğu benzersiz marka gücünü küresel pazarlarda daha da büyütmek ve şehrimizi dünyanın ilk tercih edilen toplantı destinasyonlarından biri haline getirmek" dedi.