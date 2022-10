İstanbul Havalimanı 4 yılda 164,1 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından geçen 4 yılda küresel salgına rağmen 164,1 milyon yolcuyu ağırlarken uçulan nokta sayısı 262'ye yükseldi.

Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 4 yıl geçti.

Toplam 76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen ve birçok yönden dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti.

Açılışa Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım olmuştu.

İstanbul'u hem yolcu hem de kargo taşımacılığında dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getirecek yeni havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Havalimanında halihazırda 288 mağaza bulunuyor.

Bir milyon 117 binden fazla sefer gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 1 milyon 400 bin metrekare tek çatı altındaki ana terminal binasında hizmet veren İstanbul Havalimanı, halihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından geçen 4 yıllık sürede, 24 Ekim 2022 itibarıyla 164 milyon 83 bin 783 yerli ve yabancı yolcu ağırladı. 262 noktaya uçulan havalimanında 1 milyon 117 binden fazla sefer gerçekleştirildi.

Havalimanının açılışının üzerinden henüz 1,5 yıl geçmesinin ardından Kovid-19 salgınının ortaya çıkması sonrası dünya havacılığı tamamen durma noktasına gelmiş, İstanbul Havalimanı da 59 gün kapalı kalmıştı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle uluslararası uçuşların uzun süre yapılamaması ve bazı ülkelerin aylarca yurt dışından uçuş kabul etmemesi gibi etkenler havalimanının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını engelledi.

Son bir yılda 60,6 milyon yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı 25 Ekim 2021-24 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede 60,6 milyon yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı.

Bu yıl en hızlı toparlanan havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı 2022'nin 9 ayında ise 47,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi.

Küresel ticarette hızla artan kargo taşımacılığı için de önemli bir merkez olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'nda bu alanda çok sayıda şirket faaliyet gösterirken, buradan kargo için uçulan nokta sayısı 97'ye yükseldi.

Avrupa'nın en kalabalık havalimanı

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, 2021'de 36 milyon 989 bin yolcu sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Dev proje, aynı başarıyı bu yıl da sürdürdü. Avrupa havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle zaman zaman kaos yaşanırken, Avrupa'daki havaalanları arasında en hızlı toparlanmayı (2022'nin ilk yarısında) İstanbul Havalimanı yakaladı.

Haziranda Avrupa'da en çok yolcunun kullandığı havaalanı olan İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğini de yolcu sayısında birinci kapattı. 3. çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Çok sayıda ödül ve birincilik

Henüz açılmadan çeşitli mimarlık ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinden bu yana onlarca ödül ve sertifikanın sahibi oldu.

Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, ne kadar önemli bir eser olduğunu da ortaya koydu.

Dünyanın En İyi Havalimanı seçildi

İstanbul Havalimanı, son olarak 4 Ekim'de lüks seyahat konusunda kılavuz ve gezginlerin ilham kaynağı olan ve dünyanın her bölgesinden okuyucusu bulunan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler tarafından Dünyanın En iyi Havalimanı seçildi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonucunda "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İGA İstanbul Havalimanı liderliği devraldı.

Regional Air Transport Awards tarafından daha önce iki defa "Yılın Havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de "Kurumsal Ödül"e layık görüldü. Ödül, 9 Eylül'de sahibini buldu.

New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin "The 10 Best International Airports" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" arasında İstanbul Havalimanı 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nın bu yıl Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından "Olağanüstü Başarı" ödülüne layık görülürken, 2021'de 5,8 milyar avro bedelle gerçekleştirdiği başarılı refinansmanla da EMEA Finance'ın "EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi" ödülüne ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği "2022 Leisure Lifestyle Awards" ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı'nı "En İyi Aktarma Havalimanı", 5'inci kez düzenlenen "2022 Wherever Awards'ta" ise "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Skytrax'ten İGA İstanbul Havalimanı'na 5 yıldızlı tescil

İstanbul Havalimanı, en önemli havacılık kuruluşları arasında gösterilen Skytrax'in değerlendirmesine göre 2020'de aldığı "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülünü bu yıl (haziran) da kazanarak başarısını tescilledi.

Havalimanı, "2022 World Airport Awards" kapsamında da "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdı.

İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük hava kargo ağı olan The International Air Cargo Association'daki (TIACA) üyeliğini mayısta bir üst seviyeye taşıdı.

Havalimanı, bugüne kadar onlarca ödül ve sertifika alırken, çok sayıda uluslararası başarıya da imza attı.