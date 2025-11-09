İstanbul'u stratejik üs seçti

Malezya merkezli AirAsia X, Asya ve Avustralya’daki güçlü konumunun ötesine geçerek Avrupa ve Orta Asya’ya uzanan yeni bir büyüme dönemine girdi. Şirketin CEO’su Benyamin Ismail, İstanbul hattının bu genişleme stratejisinin merkezinde yer aldığını belirterek, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü rolü üstlendiğini vurguladı. Ismail, “Kuala Lumpur ile İstanbul’u birbirine bağlayarak yalnızca turizm açısından değil, havacılık ve ekonomik iş birlikleri bakımından da iki bölge arasında güçlü bir bağ kuruyoruz” dedi.





BÖLGESEL AKTARMA NOKTASI

AirAsia X’in İstanbul uçuşları şu anda haftada dört frekansla gerçekleştiriliyor. Şirket, hattın duyurulduğu Ağustos ayından bu yana Malezya, Türkiye ve Asya-Pasifik pazarlarından yoğun bir talep gördüğünü açıkladı. Ismail, “Türkiye’nin hem turistik hem de iş seyahati açısından artan cazibesi, İstanbul’u bölgesel bir aktarma noktası haline getiriyor. Talep bu şekilde devam ederse uçuş sayısını artırmaya ve gelecekte Türkiye’nin diğer şehirlerine açılmaya hazırız” diye konuştu Türk pazarının AirAsia X için yeni bir adım olduğunu vurgulayan Ismail, “Türk yolcuların beklentilerini analiz ettiğimizde, uzun mesafeli uçuşlarda uygun fiyat, güvenilirlik ve rahatlık arayışının öne çıktığını gördük" ifadesini kullandı.





UYGUN FİYAT VE KONFOR

Ismail sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle Fly-Thru bağlantılarımız, esnek ek hizmetlerimiz ve konforlu seyahat deneyimiyle bu pazarda güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz.”





TURİST SAYISI ARTACAK

İstanbul hattının hem Türkiye hem de Malezya için karşılıklı ekonomik ve turistik fırsatlar sunduğunu belirten Ismail, “Bu hat, Türkiye’den Malezya’nın renkli şehirlerine, tropikal adalarına ve doğal güzelliklerine kolay erişim sağlarken, Malezyalı turistler için de İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı yaratıyor” şeklinde konuştu. Benyamin Ismail, Malezya’nın 'Visit Malaysia 2026' kampanyasına da dikkat çekerek, İstanbul hattının Avrupa ve Türkiye’den gelen turist sayısını artırmada kilit rol oynayacağını söyledi.





Yeni hedef St.Petersburg Bakü ve Londra

AirAsia X’in büyüme planları yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Şirket, geçtiğimiz yıl Kazakistan’ın Almatı ve Özbekistan’ın Taşkent şehirlerine başlattığı uçuşların güçlü performans gösterdiğini, bu nedenle Almatı hattında frekans artırdıklarını açıkladı. Ismail, gelecekte St. Petersburg, Moskova, Bakü ve Londra gibi potansiyel pazarlara açılmayı değerlendirdiklerini belirterek, “Amacımız Asya’yı Avrupa ve ötesiyle uygun fiyatlı ve doğrudan uçuşlarla birbirine bağlamak” şeklinde konuştu.



