İstihdamı koruma desteği

KOBİ'lere sağlanan istihdam desteği hem artırıldı hem de büyük firmalarında faydalanacağı şekilde kapsamı genişletildi. 2026'da çalışan başına aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükseltilmesini değerlendiren sektör temsilcileri, bu desteğin sürdürülmesinin yeni işe alımları teşvik edeceğini ifade etti.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik geçen yıl başlatılan İstihdamı Koruma Programı işten çıkarmaların önüne geçerken, gelecek yıl artırılacak destek tutarının yeni işe alımlar için de cesaret verici olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Programı başlattıklarını, bu kapsamda çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verdiklerini belirtti. Erdoğan, bu programı, 2026'da çalışan başına aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselterek ve büyük ölçekli firmaları da dahil ederek sürdüreceklerini bildirdi. Bu desteğin sürdürülmesinin yeni işe alımları teşvik edeceğini söyledi.
EKONOMİNİN OMURGASI KOBİ’LER
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, söz konusu programla sağlanan desteğin, işten çıkarmaların önüne geçtiğini belirtti. Aylık destek tutarının yükseltilmesinin, KOBİ'lerin maliyet yükünü hafifletecek önemli bir adım olduğunu söyleyen Ufluoğlu, “Desteğin yükseltilmesi, istihdamı koruma motivasyonunu güçlendirecek, kayıt dışılığı azaltacak ve yeni işe alımlar için cesaret verici olacaktır. KOBİ'ler desteklenmeden ekonominin omurgası güçlenemez” dedi.
ARA TEKNİK ELEMAN SIKINTISI KÜRESEL
Nitelikli iş gücü açığının, son dönemde makine operatörlüğünden dijital pazarlama, yazılım ve veri analitiği uzmanlıklarına kadar geniş bir alanda kendini gösterdiğini belirten Ufluoğlu, işverenlerin eğitim yatırımlarını artırabilmesi için vergi indirimlerinin ve mesleki eğitim desteklerinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi. Ufluoğlu, sanayide yaşanan ara teknik personel bulmadaki zorluğun, dünyada karşılaşılan bir problem olduğunu, Türkiye'de sektörle entegre bir eğitim müfredatının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Birçok sektöre nefes aldırdı
- Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker de işverenin "Acaba kadroyu sabit tutabilir miyim?" endişesi yaşadığını, programla verilen desteğin, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine nefes olduğunu söyledi. Diker, bu sektörlerde işin en büyük kısmının insan emeği olduğuna işaret ederek, “Sahada şunu çok duydum, 'Çalışanı çıkarmayı düşünüyorduk ama bu destekle bekledik'. Dolayısıyla bu destek hem işveren hem çalışan tarafında bir güven duygusu yarattı, Anadolu'daki KOBİ'ler bu etkiyi daha net hissetti çünkü orada maliyet baskısı çok daha ağır” dedi. Sağlanan desteklerde sürdürülebilirliğin önemli olduğuna dikkati çeken Diker, desteklerin istikrarlı şekilde devam etmesinin, KOBİ'nin hem mevcut istihdamını korumasına hem de yeni istihdam yaratmasına katkı sağlayacağını söyledi.