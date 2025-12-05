İstihdamı koruma desteği

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker de işverenin "Acaba kadroyu sabit tutabilir miyim?" endişesi yaşadığını, programla verilen desteğin, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine nefes olduğunu söyledi. Diker, bu sektörlerde işin en büyük kısmının insan emeği olduğuna işaret ederek, “Sahada şunu çok duydum, 'Çalışanı çıkarmayı düşünüyorduk ama bu destekle bekledik'. Dolayısıyla bu destek hem işveren hem çalışan tarafında bir güven duygusu yarattı, Anadolu'daki KOBİ'ler bu etkiyi daha net hissetti çünkü orada maliyet baskısı çok daha ağır” dedi. Sağlanan desteklerde sürdürülebilirliğin önemli olduğuna dikkati çeken Diker, desteklerin istikrarlı şekilde devam etmesinin, KOBİ'nin hem mevcut istihdamını korumasına hem de yeni istihdam yaratmasına katkı sağlayacağını söyledi.