İTO Başkanı Avdagiç 'yeniden dünyanın ilk 10 listesinde göreceğiz' diyerek İstanbul için planlarını açıkladı

"Ek olarak, isimlerini kamuoyuna resmi karar duyurulduktan sonra açıklayacağımız, havacılık ve turizm sektörü ile ilgili dünya çapında iki çok önemli etkinliği, 2024 yılında İTO ve ICVB işbirliği ve sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine şu anda ismini açıklayamadığımız ancak Avrupa’nın en önemli uluslararası federasyonlarından birinin dünyanın dört bir yanından gelecek olan 1000 katılımcısıyla, 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası kongresini de verdiğimiz desteklerle İstanbul’a kazandırdık. Hedefimizin uluslararası kongre listelerinde yeniden ilk 10'a girmek olduğunu açıklamıştık. Şimdi tarih vererek ifade etmek istiyorum. Olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa, en geç 2025 yılında İstanbul'u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde göreceğiz."