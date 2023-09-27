Jandarmanın yerli SUV aracı 'TULGA' ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı

CANiK, ihracat odaklı global fuar serüvenine eylül ayında Birleşik Krallık ve Polonya ile devam ediyor. Grup şirketleri ile birlikte IDEF’23’te sergilediği en yeni ürünlerini ilk defa yurt dışında görücüye çıkarmaya hazırlanan CANiK, Birleşik Krallık ve Polonya’da yeni bir tarih yazmayı hedefliyor. CANiK, 2023 yılı için yüzde 45 büyümeyi hedeflerken, Birleşik Krallık ve Polonya’daki fuarlarla birlikte 2024 yılı siparişlerine de hız katmayı planlıyor.