Ekonomi Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti

Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti

Japonya Havayollarının, ülkeyi 2020 yazında ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacağı bildirildi. 1 Temmuz-30 Eylül arasında, ülkeyi ziyaret edecek yabancıların,Japonya'nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi AA
Japonya yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacak.
Japonya yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacak.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Havayolları tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin, yabancı turistlere 1 Temmuz-30 Eylül arasında, Tokyo'daki Hanede Havalimanı ile Osaka'daki Itami ve Kansai havalimanlarından başlayacak uçuşlarda bedava 50 bin iç hat uçuş bileti sağlayacağı kaydedildi.

Japonya Turizm Ajansı iş birliği ile yapılan kampanya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya'nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Biletlerden, Japonya'nın yolcu sadakat programı üyeleri yararlanabilecek.

Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak
EKONOMİ
Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak

Mahkeme kararını verdi: Fazla bilet satan uçak firmaları yandı
EKONOMİ
Mahkeme kararını verdi: Fazla bilet satan uçak firmaları yandı
Yerli otomobilin içinden kareler

Yerli otomobilin içinden kareler

​Türkiye'nin otomobilinin tanıtımına dakikalar kaldı.
Devrim sürprizi

'Devrim' sürprizi

​Türkiye'nin Otomobili birazdan tanıtılacak.
Otobüslerehayati zorunluluk

Otobüslere
hayati zorunluluk

Peş peşe çıkan yangınlar sonrası gündeme geldi.
TOGG'un<br>üretim üssü olacak

TOGG'un
üretim üssü olacak

5 yıldır altyapısı hazırlanan alan görüntülendi.
Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı bilançosunu açıkladı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Yerli otoda özel talep

Yerli otoda özel talep

Fabrikanın Bursa'da kurulmasının perde arkası...

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.

VAR kayıtları <br>açıklanmayacak

VAR kayıtları
açıklanmayacak

​TFF, Beşiktaş'ın talebini geri çevirdi.
Sıfır konutta<br>faizler düşüyor

Sıfır konutta
faizler düşüyor

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.
Yerli otomobilin plakası '16'

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak, 175 bin otomobil üretilecek.
Geceliği<br>5 bin TL'ye çıktı

Geceliği
5 bin TL'ye çıktı

​Bölgedeki otellerde neredeyse boş oda yok.
Boğaz'da<br>gemi kazası

Boğaz'da
gemi kazası

​Rumeli Hisarı'nda kuru yük gemisi kıyıya çarptı.
Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesi davasında karar

Çölaşan ve Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.