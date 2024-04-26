Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar bir diyetisyen, dokuz ebe, iki hemşire, 25 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.