Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kadın istihdam oranı yüzde 32'ye dayandı

Kadın istihdam oranı yüzde 32'ye dayandı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mahinur Özdemir Göktaş.
Mahinur Özdemir Göktaş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,7'ye, kadın istihdam oranını da yüzde 31,8'e yükselttiklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Göktaş, çocukların dijital dünyanın sunduğu imkanlardan güvenle yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Göktaş, "Sosyal medya çalışma grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz" dedi. Kadınların çalışma hayatına ilişkin bilgi veren Göktaş, "Yürüttüğümüz çalışmalarla kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,7’ye, kadın istihdam oranını ise yüzde 31,8’e yükselttik" ifadesini kullandı. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi Koordinasyon Kurullarıyla en üst düzeyde sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, “ALO 183 hattımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dâhil edilmesi için çalışmaları tamamladık" diye konuştu.



#Aile
#Toplum
#istihdam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri