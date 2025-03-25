Kahramanmaraş’ta 7/24 konut mesaisi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Murat Kurum, "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. 7/24 çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz" ifadesini kullanarak, Kahramanmaraş'ta süren yeniden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümün teslim edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yerinin teslim edilmiş olacağı bildirildi.