Kahve piyasası kaynıyor: Yeni trend yeşil kafeler

Kahve, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılında global kahve pazarının yüzde 4,5 oranında yükseliş göstermesi bekleniyor. Türkiye, geleneksel olarak çay tüketimiyle ön plana çıksa da kahveye olan ilgisi her geçen gün artıyor. Araştırma sitesi Statista’nın verilerine göre, Türkiye’de evde tüketim segmentinde kahve pazarı ciro olarak 458 milyon dolar seviyesinde. Ayrıca, ev dışı tüketim (restoran, kafe gibi) segmentinde yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.





YÜKSEK KÂR MARJI YENİ KONSEPTLERİ GETİRİYOR

Türkiye kahve pazarının geçen sene, 1,7 milyar dolar olarak büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor. Kafelerde bugün 1 bardak sade filtre kahvenin fiyatı 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Bazı yerlerde 200 liraya çıkıyor. 1 tatlı kaşığı kahve ve sıcak suyla hazırlanan Americano da benzer rakamlara satılıyor. Hal böyle olunca kahve deneyimi işletme sahiplerine ciddi bir kâr bırakıyor. Bu da piyasadaki kafe yatırımlarını çeşitlendiriyor. Küçük kafelerden zincir markalara kadar genişleyen bir pazar yapısı mevcut.





İSTEĞİN BİTKİYİ SATIN AL GİT

Her dönem yeni bir trend yakalayan sektörde şimdilerde ‘Bitki kafe’ konseptli yerler ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medyadaki paylaşımlar ve tüketim kültüründeki doyumsuzluğun da etkisiyle yeşil kafelere ilgi artıyor.

Kahve veya smoothie içilen alanların aynı zamanda bitki satış noktası olarak tasarlandığını da belirtelim. Duvarları ve masaları bitkilerle kaplı kafelerde misafirler, beğendikleri bitkiyi satın alabiliyor. Böylece, hem içeceğini yudumlayan hem de sosyal medyaya içerik üreten yeni nesil bir Z kuşağı deneyimi ortaya çıkıyor.





FİNCANI 250 LİRA

Kafelerin en sadık müşterileri; 25–40 yaş aralığındaki beyaz yakalılar, dijital nomad’lar ve sosyal medya içerik üreticileri. Doğal ışık, bitkilerle çevrili masa düzenleri ve sessiz köşeler, özellikle ‘çalışırken kahve içen’ genç profesyoneller için cazip bir ortam sunuyor. Bu konsepti yaşamanın maliyetine gelince, fiyatlar diğer kafelere göre ortalamanın bir hayli üzerinde. Organik kahvelerin fincanı 250 lira civarında. Yeşil kahve olarak bilinen detoks etkili ürünler de 170 ila 300 lira arasında değişen fiyatlara pazarlanıyor.





Yatırımı 1 milyondan başlıyor

Bu tarz mekanların başlangıç yatırım maliyeti 1 milyon TL’den başlıyor. Bu tutara dekorasyon, bitki ve saksı stoku, soğuk içecek ekipmanları, bitki bakım ünitesi ve iç mekân peyzaj düzenlemesi dâhil. Klasik bir kafe açılışına göre yatırım maliyeti yaklaşık yüzde 25 daha yüksek olsa da markalaşma hızı ve müşteri bağlılığı aynı oranda güçlü. Küçük bir şubenin aylık cirosu 500 bin TL’yi bulabiliyor, ortalama net kârlılık oranı ise yüzde 20. Bu rakam atölye ve ürün satışlarıyla yüzde 30’a kadar çıkabiliyor.



