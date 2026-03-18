Kalkınma ajanslarına 2,7 milyar liralık kaynak

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak toplam transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olacak. Transfer ödeneğinin dağılımı ve kullanım esasları Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlendi. göre söz konusu ödeneğin yüzde 50'si (1 milyar 375 milyon lirası) doğrudan kalkınma ajansları arasında paylaştırılacak. Dağılımda, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (SEGE) ile nüfus kriterleri esas alınacak.

YÜZDE 30'LUK BÖLÜM PROJELERE AYRILDI

Toplam kaynağın yüzde 30'luk kısmı yani 825 milyon lira ise devam eden ve yeni başlayacak mali destek programlarına, fizibilite ve güdümlü projelere, afet, yangın ve salgın gibi olağanüstü durumlara yönelik çalışmalara, ajansların acil finansman ihtiyaçlarına yönlendirilecek.

PERFORMANSA GÖRE EK PAY

Kalan yüzde 20'lik bölüm (550 milyon lirası) ise kalkınma ajanslarının 2025 yılı performansları dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Karar kapsamında, bölgesel girişim sermayesi uygulamalarında kullanılacak kaynakların tahsisi, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esasların da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirleneceği ifade edildi.

EN YÜKSEK PAY GÜNEYDOĞU'YA

SEGE ve nüfus verilerine göre yapılan dağılımda bazı bölgeler öne çıktı. Buna göre: Şanlıurfa ve Diyarbakır'a 72,7 milyon lira, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'e 67,4 milyon lira, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye 75,7 milyon lira, Adana ve Mersin'e 51,6 milyon lira gibi yüksek paylar ayrıldı.







